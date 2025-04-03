نقيب المهن التمثيلية يكشف موعد ومكان عزاء زوجة نضال الشافعي

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن عزاء هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي يقام يوم السبت المقبل بالمجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وكشف أشرف زكي أن زوجة الفنان نضال الشافعي كانت تعاني من مشكلات في الكلى، قبل رحيلها اليو عن عالمنا.

وفاة زوجة نضال الشافعي

وتوفيت اليوم هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، بعد معاناة مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عليها غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد أحمد بهجت بمنطقة دريم بمدينة السادس من أكتوبر.

زوجة نضال الشافعي ترحل بعد أسابيع من وفاة والدتها

يذكر أن أن زوجة نضال الشافعي كانت أعلنت قبل أسابيع وفاة والدتها، من خلال منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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