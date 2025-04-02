مش عارف هيتضايق مني ولا لأ، ماذا قال مؤلف "قطايف" عن سامح حسين بعد أزمة إلغاء الإجازات

سامح حسين، دافع عبد الرحمن هيبة الشهير بـ"دافنشي" كاتب ومؤلف برنامج "قطايف"، عن الفنان سامح حسين بعد الهجوم الذي تعرض له بعد تصريحاته بشأن إلغاء الإجازات في الأعياد.



وقال عبد الرحمن هيبة الشهير “دافنشي”: "كان نفسي ما أتكلمش في الموضوع دا تاني بس مش عارف أسكت وأنا شايف الناس بتهاجم سامح حسين هجوم شرس خالي من العقل والحكمة والمنطق، هجوم تحس إنه انتقامي أكتر منه أي شيء تاني".



وأضاف: "أنا واثق إن معظم اللي بيهاجموا الراجل لا سمعوا الكلمة اللي قالها في العيد، ولا كلفوا خاطرهم يسمعوها، هو مانشيت مجتزأ نشره كام موقع إخباري عشان الريتش والترافيك (سامح حسين يطالب بتقليل الإجازات) وكلنا بنعمل شير وكل واحد بيحط تعليقه.



وتابع: "طب إيه رأيك لو أنا قلت لك إن فيه آيتين في القرآن ربنا بيأمرنا فيهم إننا ما نصليش، وبيحذرنا من الصلاة ؟ "لا تقربوا الصلاة"، "فويل للمصلين“، مش تمشي برضو؟ ما دام احنا ممكن نقتطع أي كلام من سياقه ونحاسب صاحبه عليه”.



واستطرد: “قد كدا الهجوم على الناس واغتيالهم معنويًّا شيء سهل وما يستحقش مننا نتعب شوية ونفكر؟ نشوف الصورة كاملة؟ قد كدا احنا ناس متقلبين الهوى وما عندناش مبدأ ثابت نقدر نتبناه لمدة شهر واحد؟”.

وتساءل متعجبًا: “سامح حسين مين اللي مش حاسس بالناس الشقيانة وعايز يلغي إجازاتهم؟ انتو فاكرين سامح دا مولود في الجونة؟”.



وواصل: "سامح حسين اشتغل نقاش وعامل في مصنع وفواعلي شال طوب ورمل، يعني ناس كتير أوي من اللي بتهاجمه بحجة إنه مش حاسس بيهم ما تعبوش ربع ما تعب في حياته.. ارجع للقائه مع عمرو الليثي واسمع حكايته عن والدته اللي كانت بتروح لقرايبهم تاخد بواقي الأكل وتقولهم عشان عندي فراخ، وفي الواقع كانت بتاخد الأكل دا لولادها (على حد تعبير سامح كنا احنا الفراخ) وما اتكسفش يقول دا قدام الدنيا كلها بعد ما بقى نجم صف أول".



ولفت: "سامح دا يا جماعة أطيب بني آدم وأنقى بني آدم ممكن تعرفه في حياتك.. شبهنا كلنا مش جاي من بعيد زي ما انتو فاهمين.. سامح حسين أنا أعرفه من سنة ونص، وأعرف عنه إنه طول الوقت ماشي على وضوء.. سامح حسين اللي أعرفه لما بيسمع الأذان بيسيب اللي في إيده فورًا ويصلي في أي مكان".



وأضاف: "أنا سافرت معاه طنطا في شهر رمضان، كنا بنحضر حفلة، وصلنا المطعم بعد أذان المغرب بحوالي نص ساعة، احنا قعدنا على الأكل وسامح راح على المصلية، اتكسفنا ورُحنا وراه صلينا المغرب.. بعد الفطار المطعم كله اتقلب عليه عشان يتصور معاه، ما كسفش واحد، وتقبل الكل بصدر رحب.. وقوات الداخلية دخلتنا قسم الشرطة من كتر الناس اللي كانت بتتدافع عشان تتصور معاه، وهو بيقابل الكل بابتسامة، وما بيحرجش حد، ونزل من العربية أكتر من مرة عشان ناس طلبت تتصور معاه".



وواصل “دافنشي” في دفاعه: "سامح حسين أنا دخلت بيته، وقام بنفسه عملي الشاي، وهو بالنسبة لي نجم كبير بشوفه وبحبه من وأنا في إعدادي.. سامح حسين من أول ما البرنامج بتاعنا نجح وهو في كل مكالمة بيني وبينه بيوصيني وصية الأخ الكبير لأخوه الصغير، ويقول لي اوعَ تنسَ فضل ربنا علينا، اوعَ الشيطان يضحك عليك.. لا عمره قال أنا جامد، ولا أنا رقم واحد، مع إنه فعلًا كان رقم واحد وما زال، بس دايمًا بينسب الفضل لله".



وتابع: "هو دا يا جماعة سامح حسين اللي أنا أعرفه مش اللي أنتو بتتكلموا عنه، وأقسم بالله أنا ما عارف هو هيتضايق مني عشان كتبت الكلام دا ولَّا لأ، ومش بعيد أشيل البوست دا بعد شوية، بس أنا غيران عليه ومش قادر أشوف كل الهجوم دا على واحد من أطيب وأنضف الناس اللي ممكن تشوفهم في حياتك.. وكل دا علشان إيه، علشان قال (ربنا يكتر أعيادنا وأفراحنا بس مش لازم ناخدهم كلهم إجازات ورانا شغل كتير).

وكأن المفروض لما ربنا يستجيب لدعوته ويكتر أفراحنا ناخد السنة كلها إجازة عشان يبقى سامح مش متحامل على الناس وحاسس بيهم.



واختتم قائلا: "أقول لكم حاجة أخيرة بقى؟ تعرفوا تعليق سامح على كل الشتايم اللي بتتوجه له من امبارح إيه؟ ضحك وقال لي جملة واحدة (دي حسنات ما تعبتش فيها) يا جماعة حسن الظن في الناس من حسن الظن في الله.. وواحد من السلف الصالح قال (لو رأيت أخي ولحيته تقطر خمرًا لقلت سُكبت عليه) يا ريت نخف اندفاع شوية ونفكر بعقلنا.. ودا آخر شيء هكتبه عن الموضوع دا".

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