ضياء رشوان يكشف حقيقة لقاء السيسي ونتنياهو وقصة صفقة الغاز مع إسرائيل

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز مع إسرائيل تخضع لقواعد السوق العالمية ولا تمتلك أي أبعاد سياسية، مشددًا على أن مصر لن تتأثر بالضغط أو التلاعب السياسي بهذا الملف.

تسييس صفقة الغاز من الجانب الإسرائيلي

وأوضح رشوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن عملية تسييس الصفقة تأتي من الجانب الإسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يسعى للخروج من العزلة السياسية الحالية.

وأشار إلى أن أي تصريحات أو شائعات حول لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونتنياهو لا أساس لها، وأن ترويجها كان لأغراض تجارية واقتصادية مرتبطة بالصفقة، مؤكدًا أن مصر لم تتخذ أي موقف سياسي في هذا الإطار إطلاقًا.

أهداف مصر الاستراتيجية من صفقة الغاز مع إسرائيل

لفت رشوان إلى أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي، وأن الصفقة تندرج ضمن هذا الهدف الاستراتيجي، موضحًا أن موقف مصر السياسي من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتأثر بالصفقة، وأنها رفضت أي محاولات للتهجير القسري رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية الهائلة.

تفاصيل الصفقة الاقتصادية..صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل

وكشف رشوان أن الصفقة تبلغ قيمتها 35 مليار دولار على مدار 15 عامًا، وأن الدفعات تذهب مباشرة إلى شركة شيفرون الأمريكية، فيما تحقق مصر مكسبًا يصل إلى 11 مليار دولار من إعادة التصدير.

وأوضح أن الغاز الإسرائيلي يمثل 12-13% فقط من احتياجات مصر، وأن البدائل المتاحة من الغاز المسال تكفي لتغطية ثلاث أضعاف هذه الكمية، مما يجعل أي محاولة لقطع الإمدادات أو ممارسة الضغط مستحيلة.

وأشار إلى أن صادرات الغاز الإسرائيلي تشكل أقل من 6% من الناتج المحلي لإسرائيل، مؤكدًا أن الصفقة لا تدعم العدوان الإسرائيلي اقتصاديًا كما يروج البعض، خاصة مقارنة بالدعم الأمريكي المباشر الذي يفوق قيمتها بعدة أضعاف.

ضياء رشوان: مصر ثابتة في موقفها تجاه فلسطين

وشدّد رشوان على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت، وأن الصفقة لم تؤثر على الثوابت المصرية السياسية، مع التأكيد على أن صفقة الغاز تجارية بحتة وتهدف لتعزيز المركز الإقليمي لمصر في مجال الطاقة دون أي تأثير سياسي على المواقف الوطنية.

