أخبار الفن اليوم: رأي ميرنا نور الدين في مسلسل فهد البطل.. أغنية فيلم سيكو سيكو تتخطى المليون مشاهدة.. المؤبد لوسام بتهمة هتك عرض "يوسف" بمسلسل لام شمسية

شهدت الساحة الفنية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

the boys ، أعلن مبتكر مسلسل The Boys آريك كريبك، عن الأنتهاء من تصوير نصف مشاهد الموسم الاخير من مسلسل The Boys.

قالت الفنانة ميرنا نور الدين في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن مسلسل فهد البطل من أهم الأعمال في تاريخها الفني الي الآن، وتتمني أن تقدم أعمالا جيدة في الفترة المقبلة.

وأشارت إلي أن كواليس العمل كانت جيدة بشكل كبير، وروح المساعدة كانت بين كاست العمل جيدة.

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل حكيم باشا قيام حكيم بكشف مداخل ومخارج الجبل للضابط،حتى يتمكن من القبض على تجار الآثار والإرهابيين، مقابل أن يصبح شاهد ملك في القضية.

وجاء ضمن أحداث الحلقة الأخيرة أمر برنسة لغزل بأن تطبخ لهم في ظل وجعها وقهرها على ابنها الذي تم قتله على يدهم، لذلك قررت غزل أن تضع لهم السم في الأكل حتى تقتلهم جميعا، وأكلت غزل من نفس الطعام وماتت معهم.

تخطت أغنية زي ما أحنا من فيلم سيكو سيكوا مليون مشاهدة منذ بداية طرح العمل، وتقول كلمات الأغنية: بأدينا طببنا فميزان.. لأجل الصحاب كفه. وساعات يحن اللسان.. لقعده كدابين زفه.. أتقل بلاش تشتري.. غير بعد كام لفة.. دول باعو ملحك وعيشك.. من وأنت في اللفة.. وهاجبلك الناهية.. الدنيا دي ماشية.. بالذق والعافية.. لو سو أو صالح.. عالسكه مش سالكة.. ملناش يابا مالكة.. والطيبين فيها.. عارفينا ل مصالح.. أحنا اللي فيها.. ولو معدش فيها حد.. هنفضل أحنا زي ماحنا.. لو التراب يقلب".

أثار الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل محمود ياسين، جدلًا واسعًا بين متابعيه، بسبب تفسيره لاختلاف رؤية هلال عيد الفطر في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن لكل دولة تقويما هجريا مختلفا، وذلك يحدث حسب طريقة حساب بداية الشهر.

لكل بلد تاريخها الهجري

كما أكد عمرو محمود ياسين أن "التاريخ الهجري جميل دينيا وروحيا لكن علميا وزمنيا هو تقويم غير موحد بين الدول".

وقال عمرو محمود ياسين عن اختلاف هلال العيد بين مصر والسعودية: "لما مصر تعلن إن النهاردة هو المتمم لرمضان والسعودية تعلن إن النهاردة أول شوال فطبيعي ده معناه إن كل دولة عندها تقويم هجري مختلف. ‏يعني ممكن نفس اليوم يكون 30 رمضان في بلد و1 شوال في بلد تانية".

مسلسل لام شمسية الحلقة الأخيرة ، شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية" أحداثا مثيرة، حيث واصلت المحكمة سماع أقوال الشهود في واقعة تحرش "وسام" بالطفل يوسف، كما استمعت هيئة المحكمة للطفل الذي حكى ما جرى بينه وبين وسام تفصيلا وما تضمنه من هتك عرض بحقه.

