أغنية زي ما إحنا من فيلم سيكو سيكو تتخطى المليون مشاهدة على يوتيوب

تخطت أغنية زي ما أحنا من فيلم سيكو سيكو مليون مشاهدة على يوتيوب منذ بداية طرح العمل.

وتقول كلمات الأغنية: بأدينا طببنا فميزان.. لأجل الصحاب كفه. وساعات يحن اللسان.. لقعده كدابين زفه.. أتقل بلاش تشتري.. غير بعد كام لفة.. دول باعو ملحك وعيشك.. من وأنت في اللفة.. وهاجبلك الناهية.. الدنيا دي ماشية.. بالذق والعافية.. لو سو أو صالح.. عالسكه مش سالكة.. ملناش يابا مالكة.. والطيبين فيها.. عارفينا ل مصالح.. أحنا اللي فيها.. ولو معدش فيها حد.. هنفضل أحنا زي ماحنا.. لو التراب يقلب".

وكانت الشركة المنتجة لـ فيلم سيكو سيكو، كشفت عن البوستر الرسمي للفيلم، الذي يظهر فيه عصام عمر وطه دسوقي وهما مربوطان بالحبال، مع نظرة مليئة بالتعجب بينهما، ما يثير تساؤلات كبيرة حول أحداث الفيلم التي سيتم عرضها قريبا في السينمات.

فيلم سيكو سيكو



فيلم سيكو سيكو، من بطولة كلًا من عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.



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