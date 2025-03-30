الأحد 30 مارس 2025
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ثقافة وفنون

الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الموسم الأخير لمسلسل The Boys

The Boys، فيتو
The Boys، فيتو

the boys، أعلن مبتكر مسلسل  The Boys آريك كريبك، عن الأنتهاء من تصوير نصف مشاهد الموسم الاخير من مسلسل The Boys.

نجم مسلسل Supernatural ينضم للموسم الأخير لـ The Boys

وكان نجم المسلسل الشهير Supernatural، جاريد باداليكي، أعلن انضمامه رسميا، لطاقم الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys.

ونشر نجم مسلسل Supernatural، مقطع فيديو، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن فيه انضمامه للمسلسل.

مبتكر مسلسل "The Boys" يكشف عن خوفه من فشل الموسم الأخير

وعبر مبتكر مسلسل "The Boys"، عن خوفه من فشل الجزء الخامس والأخير من المسلسل.

وقال آريك كريبك في تصريحات صحفية: "أشعر بالخوف الشديد من أن يتحول "The Boys"، إلى الشيء الذي كنا نسخر منه طوال خمس سنوات، ما يجعل المسلسل مميزًا هو طابعه الجريء والمتمرد، وسيكون الأمر مخيبًا جدًا إذا فقد هذا الطابع.. أعمل بجد لتجنب حدوث ذلك".

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واستكمل إريك حديثه، قائلًا: "كان مسلسل "Game of Thrones" مسلسلًا مذهلًا، عندما تفكر في حجم العمل والجهد والإبداع الذي بُذل فيه، تجد أن كل ما يتحدث عنه الناس هو النهاية.. وأنا فقط أقول، 'يا إلهي!' الأمر مثير للغاية، لكنه مخيف أيضًا".

أنتوني ستار: إنهاء مسلسل "The Boys" بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب

وأوضح الممثل أنتوني ستار أن إنهاء مسلسل "The Boys"، بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب. 

وقال ستار في تصريحات صحفية: "لا أريد أن نكون المسلسل، الذي جدد لموسم إضافي، أكثر من اللازم وينتهي بشكل مخيب للآمال، أعتقد أننا نستحق أن نخرج مرفوعي الرأس".
 

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The Boys مسلسل The Boys الموسم الاخير The Boys

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