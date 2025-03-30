ميرنا نور الدين: فهد البطل من أهم أعمالي وكواليس العمل جيدة

قالت الفنانة ميرنا نور الدين في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن مسلسل فهد البطل من أهم الأعمال في تاريخها الفني الي الآن، وتتمني أن تقدم أعمالا جيدة في الفترة المقبلة.

وأشارت إلي أن كواليس العمل كانت جيدة بشكل كبير، وروح المساعدة كانت بين كاست العمل جيدة.

واكدت أن تصوير المسلسل شهد العديد من الصعوبات التي واجهت فريق العمل، مشيرة إلي أن قيادة التروسيكل تعتبر من أصعب الاشياء خلال أحداث العمل.

من ناحية ثانية. مسلسلات رمضان 2025 ، أهدت أسرة مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في سباق رمضان 2025، العمل للمنتجين الأربعة الراحلين في حادث الضبعة الأليم.

مسلسل فهد البطل

وبدأ تتر مسلسل فهد البطل بأسماء المنتجين الأربعة الراحلين وهم: حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي.

وانطلق مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025، حيث بدأت الحلقة الأولى بأحداث مثيرة، وظهرت كارولين عزمي في المشاهد الأولي بدور راوية وهي شقيقة “فهد” أحمد العوضي وتعمل هي وشقيقها في معرض رخام يملكه الحاج حيدر، الذي حاول أن يغتصبها أثناء فترة عملها في المعرض وينقذها القدر بمجئ شقيقها “فهد” إلى المعرض ويرى شقيقته تحت يد المعلم حيدر الذي يحاول أن يغتصبها، فيقتله فهد بعدما ضربه ضربا مبرحا دفاعا عن شرف شقيقته، وتتوالى الأحداث، ويتم إلقاء القبض علي فهد البطل وتحكم عليه المحكمة بالسجن 3 سنوات، بعد قتله حيدر الذي حاول أن يغتصب شقيقته راوية التي تدخل في حالة انهيار عصبي بعد سماعها الحكم على شقيقها.

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