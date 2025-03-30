الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ميرنا نور الدين: فهد البطل من أهم أعمالي وكواليس العمل جيدة

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

 

 

 

قالت الفنانة ميرنا نور الدين في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن مسلسل فهد البطل من أهم الأعمال في تاريخها الفني الي الآن، وتتمني أن تقدم أعمالا جيدة في الفترة المقبلة.

 

وأشارت إلي أن كواليس العمل كانت جيدة بشكل كبير، وروح المساعدة كانت بين كاست العمل جيدة.

 

 

 واكدت  أن تصوير المسلسل شهد العديد من الصعوبات التي واجهت فريق العمل، مشيرة إلي أن قيادة التروسيكل تعتبر من أصعب الاشياء خلال أحداث العمل.

 

 

من ناحية ثانية.مسلسلات رمضان 2025،  أهدت أسرة مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في سباق رمضان 2025، العمل للمنتجين الأربعة الراحلين في حادث الضبعة الأليم.

 

 

 

 

مسلسل فهد البطل 

وبدأ تتر مسلسل فهد البطل بأسماء المنتجين الأربعة الراحلين وهم: حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي.

 

وانطلق مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025، حيث  بدأت الحلقة الأولى بأحداث مثيرة، وظهرت كارولين عزمي في المشاهد الأولي بدور راوية وهي شقيقة “فهد” أحمد العوضي وتعمل هي وشقيقها في معرض رخام يملكه الحاج حيدر، الذي حاول أن يغتصبها أثناء فترة عملها في المعرض وينقذها القدر بمجئ شقيقها “فهد” إلى المعرض ويرى شقيقته تحت يد المعلم حيدر الذي يحاول أن يغتصبها، فيقتله فهد بعدما ضربه ضربا مبرحا دفاعا عن شرف شقيقته، وتتوالى الأحداث، ويتم إلقاء القبض علي فهد البطل وتحكم عليه المحكمة بالسجن 3 سنوات، بعد قتله حيدر الذي حاول أن يغتصب شقيقته راوية التي تدخل في حالة انهيار عصبي بعد سماعها الحكم على شقيقها.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميرنا نور الدين مسلسل فهد البطل أحمد العوضي مسلسلات رمضان 2025 مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

فهد البطل حلقة 25، ميرنا نور الدين تتهم العوضي بقتل والدها وورطة لعصام السقا بكمين شرطة

الأكثر قراءة

الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب

بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

استمرار أزمة القمة 130.. الأهلي يرفض الاستسلام والأولمبية تحسم موقفها.. الأحمر يلجأ لرابطة الأندية.. وسيناريوهات التصعيد تظهر في المشهد

الأمن يفحص فيديو التعدى على شاب أفريقي الجنسية بأحد شوارع القاهرة

شاهد هدف عمر مرموش في شباك بورنموث بكأس الاتحاد الإنجليزي

المجددون.. الإمام أحمد الرفاعي أسلم ابن هولاكو على أيدي تلاميذه

منوعات

المزيد

إلغاء رحلات وتخفيف أنشطة رسمية..السرطان يوقف خطط الملك تشارلز

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات طقس العيد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. الإمام أحمد الرفاعي أسلم ابن هولاكو على أيدي تلاميذه

هل العيدية فرض على الزوج لزوجته؟ عضو بمركز الأزهر تجيب

ما نص تكبيرات العيد وهل هناك صيغة أصح من أخرى؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية