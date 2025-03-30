هلال عيد الفطر يؤجج الخلافات بين الدول.. الخبراء يكشفون السر.. الفلكيون: اختلاف تحديد موعد العيد قضية مستمرة.. ومصر الأصح هذه المرة

لا يزال الخلاف حول رؤية هلال عيد الفطر محتدما، وخاصة بعد إعلان 8 دول عربية منها (السعودية والإمارت والكويت والسودان وفلسطين وتركيا والبحرين واليمن ولبنان) أن اليوم الأحد عيد، بينما أعلنت 11 دولة أن أول أيام عيد الفطر سيكون غدًا الاثنين، ومنها (مصر وسلطنة عمان والأردن وسوريا وماليزيا وباكستان وبروناي وأستراليا والهند وإندونيسيا وبنجلاديش).

اختلاف رؤية هلال عيد الفطر في الدول العربية

اختلاف رؤية هلال عيد الفطر في الدول العربية، فتح باب الجدل بين العديد من خبراء الفلك، كاشفين سر الاختلال برغم تقارب الدول العربية فيما بينهم، حيث أرجع الفلكيين ذلك الاختلاف إلى اعتماد بعض الدول للحساب الفلكي، فيما اعتمدت دول أخرى على شرط الرؤية، ذلك سبب اختلاف يوم عيد الفطر.

اختلاف رؤية هلال العيد، فيتو



ويميل الكثير من المختصين إلى الاعتماد على الحسابات الفلكية لتحديد موعد العيد، والشعوب تفضل الإعلان عن العيد بناءً على الحسابات الفلكية، لكن يظل الخلاف بين الفلك والرؤية في تحديد موعد عيد الفطر قضية مستمرة، تعكس التحديات التي تواجهها المجتمعات في التوفيق بين العلم والتقاليد.

وأكد العديد من الفلكيين أن هلال شوال ولد قبل غروب شمس أمس السبت، ولذلك لا يمكن رؤيته، فيما أشار آخرين أن الهلال تعذر رؤيته أمس، وبالتالي يكون الاعتماد على رؤية العين بها شيء من اللبس، وعبر آخرون عن صدمتهم لاختلاف الدول في رؤية الهلال.

الخلاف يعكس تراجع دور العلم

وقال العالم المصري في ناسا، الدكتور عصام حجي، عن اختلاف رؤية هلال العيد: "كمختص في علوم الفلك والفضاء لا يصدمني خلاف موعد العيد بين الأحد أو الاثنين، فالخلاف يعكس تراجع دور العلم في تنسيق شؤون أمتنا. ما يصدمني هي الرغبة الجامحة في الاحتفال وطبول الحرب والفتن تدق شرقا وغربا. أيا كان العيد، الأحد أو الاثنين، بالتأكيد نحن هذا العام لسنا جميعا بخير"

العيد في الدول العربية، فيتو



وعلق الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونسيف قائلًا: "رؤية هلال العيد، لم تثبت رؤية هلال العيد في مصر، لذا سيكون اليوم الأحد هو اليوم المكمل لشهر رمضان، ويكون العيد غدًا الغثنين.. اتفقت دور الإفتاء في العالم الإسلامي على قواعد توفق بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية: ويُستطلع هلال الشهر بالرؤية البصرية يوم 29 من الشهر العربي، إذا كانت نتيجة الرؤية متفقة مع الحساب الفلكي، يُعمل بها، وإذا رؤي الهلال وكان الحساب الفلكي ينفي إمكانية رؤيته، تكون الرؤية مشكوك فيها ولا يُعمل بها."

وتباع مستشار اليونسيف لتحليل البيانات الدكتور رشاد حامد "إذا لم تثبت الرؤية وكان الحساب الفلكي يثبتها، تكون حالة "غم عليكم" ونكمل عدة الشهر 30 يومًا، والحالة الرابعة هي التي حدثت في رؤية هلال شهر شوال أمس، إذن، مصر لا تهمل الحساب الفلكي كما يظن البعض، بل تجمع بين هذا الحساب والرؤية البصرية. ومن يقرأ حديث سيدنا رسول الله "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة" سيدرك أن "غم عليكم" تعني أن الهلال موجود ولكن لم يُرَ بسبب شيء حجبه."

عدم ثبوت رؤية الهلال

وقال أحمد عبد الباسط، محاضر الفلك بجامعة منهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية: "علميًا كي نرى الجدل الدائر حول رؤية هلال عيد الفطر بين الدول العربية، ونحاول شرحه بطريقه فلكية مبسطة أولا الخلاف هو: دول أعلنت أن اليوم (الأحد) هو عيد الفطر، مستندة إلى رؤية الهلال بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات، وفقًا لتقارير اللجان الرسمية؛ ودول أخرى أعلنت عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن يوم الأحد هو متمم شهر رمضان 30 يومًا، ويكون العيد يوم الإثنين."

أول أيام عيد الفطر، فيتو

وتساءل الفلكي أحمد عبد الباسط "يا ترى من هو الأصح علميًا.. أولا: أنا قمت باستخدام تطبيق اسمه stellarium وهو تطبيق نستخدمه في الجامعة لعمل التجارب الفلكية، ومتصل بالأقمار الصناعية وتم اختيار الموقع علي القاهرة والوقت، ووجدت الهلال مولود ونسبة الإضاءة الساعة 8 و5 دقائق أقل من 1% وقبل ذلك الإضاءة لم تذكر، وفكليًا بالنسبة لمصر الهلال ولد صباح اليوم ولكن عمر الهلال كان أقل من ١٢ ساعة عند غروب الشمس... الفارق بين غروب الشمس والقمر كان أقل من ١٠ دقائق، وكانت نسبة إضاءة سطح القمر أقل من 1% عند الساعة 8:05 مساءً (بعد غروب الشمس بدقائق)، ده بقي 1% أصلًا علي الساعة 8 مساء بعد المغرب بساعتين".

وأضاف الفلكي أحمد عبد الباسط "الفارق الزمني بين غروب الشمس وغروب القمر كان أقل من 10 دقائق، وهو ما يُعرف بـ "مكث الهلال"، وهذه المدة لا تكفي للرؤية الواقعية للهلال.. ووفقًا لمعايير مركز الفلك الدولي، فإن إمكانية رؤية الهلال تتطلب أن يكون عمره أكثر من 15 ساعة على الأقل، وأن تكون مدة مكثه بعد غروب الشمس تزيد عن 20 دقيقة، بالإضافة إلى زاوية ارتفاع مناسبة ونسبة إضاءة ملحوظة".

مصر هي الأصح هذه المرة

وذكر الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن رؤية الهلال في ظروف مشابهة غير ممكنة بالعين المجردة، وحتى عبر التلسكوبات تكون صعبة جدًا، وتحتاج إلى ظروف جوية مثالية ومهارة عالية، ومصر استخدمت الرؤية لتحديد الهلال الذي ولد بالفعل، ولكن مستحيل فلكيًا رؤيته، وأعتقد هنا من وجهة نظري العلمية مصر حسابتها صحيحة في تكملة اليوم (فلكيًا وشرعيًا).

وأكد الفلكي أحمد عبد الباسط: "استخدمت نفس البرنامج وظبط الوكيشن على السعودية لم يكن فيه اختلاف كثير، إلا أن نسبة إضاءة الهلال تظهر في السعودية قبل مصر بدقائق، وتظل الصعوبة في رؤيته قائمة، الأمر حقيقي صعب، وبناء عليه أن غدًا العيد، وأن مصر هي الأصح هذه المرة والله أعلم".

لماذا اختلفت رؤية هلال العيد بين الدول العربية، فيتو



وعلق الفلكي السعودي ملهم هندي، تخصص فلك فيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، قائلًا: "والله إني أعلم علم اليقين ماذا تعني أرقام الهلال، وأعلم من خبرتي في الأهلة يصعب رصدها، وهناك أخطاء التوهم، وأذكر نفسي بالخوف من الله عز وجل وماعند الله خير وأجل من الدنيا، ومافيها يڪفينا شرف إحياء السنة بالترائي فلا نضيعها بالتعجل ونجعل ذلك في رقابنا والله يعلم ماظهر وما تخفي الصدور".

وتابع الفلكي ملهم هندي "هذه بينات هلال شوال الفلكية مساء السبت 29 رمضان الاقتران ( الولادة ): 1:58، العمر: 4.6 ساعة الاستطالة:2.16 الارتفاع:1.18 المكث: 6.25 نسبة الإضاءة: 0.01% موقع الهلال: شمال الشمس ( شامي) ومن اللي يقول العيد الأحد والذي يقول العيد الاثنين كلهم رأيهم صحيح..".

هلال العيد لايًرى بالعين ولا بالتلسكوب

الفلكي والراصد السعودي عيسى الغفيلي " هلال شوال.. هلال العيد لا يمكن لأي أحد أن يراه لا بالعين ولا بالتلسكوب لا في مرصد الرس ولا سدير ولا تمير.. ومن يقول إنه رآه فهو واهم.. أما من يقول من مشاهير الفلك والطقس بأنه يمكن رؤية هلال العيد عند صفاء الجو، فهو إما لا يعرف أو كاذب.. توهم رؤية الهلال ليس شيئا جديدًا، ولا غريبا علينا.. وخلال 10 سنوات تمت الشهادة برؤية هلال شوال وهو ( غ ق ش) أي غائب قبل الشمس خمس سنوات وخمس مثلها لهلال رمضان اي ان التوهم 50% لرمضان ومثلها العيد.."

أما الفلكي عادل السعدون، رئيس الجمعية الفلكية الكويتية، فعلق قائلًا: "إن هذا الخلاف يتجلى بوضوح هذا العام، حيث أعلن أن العيد وفق الحسابات الفلكية يكون اليوم الأحد، بينما وفق الرؤية الشرعية سيكون يوم الإثنين. هذا التباين يعكس الفجوة الزمنية بين الطريقتين، والتي تصل إلى 16 ساعة."

وأكد الفلكي الكويتي عادل السعدون "يعتبر الخلاف بين الفلك والرؤية موضوعًا متكررًا، حيث تعتمد الحسابات الفلكية على العلم والتكنولوجيا لتحديد بداية الشهر الهجري، بينما تعتمد الرؤية على مشاهدة الهلال بالعين المجردة."

وأوضح السعدون أن "هذا الخلاف ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر وضوحًا مع تطور العلم وتزايد الاعتماد على الحسابات الفلكية. ومع ذلك، يبقى للرؤية الشرعية مكانتها في العديد من الدول الإسلامية."

وأكد السعدون أنه "يفضل دائمًا الإعلان عن موعد العيد بناءً على التقويم الفلكي الاقتراني، الذي يعتبر أكثر دقة من الرؤية التقليدية، وعلى الرغم من التمسك بالرؤية، إلا أن الظروف الحالية ومتطلبات الجمهور ادفع إلى التركيز على الحسابات الفلكية، وهذا النهج يعكس التوجه نحو الاعتماد على العلم في تحديد المناسبات الدينية."

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