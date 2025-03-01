السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل إخواتي

مسلسل اخواتي، فيتو
مسلسل اخواتي، فيتو

تعرض اليوم قناة dmc، أولى حلقات مسلسل اخواتي للنجمة نيللي كريم، في تمام الساعة ٧ و١٥ دقيقة.

مسلسل إخواتي 

ومسلسل إخواتي يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش إت. 

قصة مسلسل إخواتي 

وتدور أحداث مسلسل إخواتي حول 3 شقيقات هن كندة علوش ونيللي كريم وروبي، يواجهن تحديات في الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدارمي، وينتهي بهن الأمر في السجن.

ابطال مسلسل اخواتي 

والمسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي قاسم وعلي صبحي وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

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إخواتي مسلسل أبطال مسلسل إخواتي

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