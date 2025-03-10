الإثنين 10 مارس 2025
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ثقافة وفنون

عمرو محمود ياسين يكشف موقفه من تجسيد قصة والده الفنان الراحل

الفنان محمود ياسين،
الفنان محمود ياسين، فيتو

قال الفنان عمرو محمود ياسين، إنه مظلوم في أجره الذي يتقاضاه، معبرًا عن استيائه من عدم تناسب الأجور التي يتقاضاها المؤلفون مع حجم المجهود الذي يبذلونه في كتابة الأعمال الدرامية والسينمائية.

 

مشاركة عمرو محمود ياسين في تصوير الأعمال الفنية

وأكد "ياسين"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يكتفي بكتابة السيناريو فقط، بل يشارك في عملية التصوير ويتابع تفاصيل تنفيذ العمل، مما يستدعي أن يكون أجره أعلى مما يحصل عليه حاليًا، متابعًا: "أجور المؤلفين لا تتحرك مع التغيرات التي تشهدها الأسعار في مختلف المجالات، رغم الجهد الكبير الذي نبذله في تقديم أعمال متميزة".

وأشار إلى أن لكل فنان وممثل تجربته وثقافته التي تؤثر على العمل الفني، مؤكدًا أن ملاحظات الفنانين واقتراحاتهم قد تساهم في نجاح العمل، لكنه يرفض تمامًا فرض أي نص عليه أو التدخل في رؤيته كمؤلف، موضحًا أن كل فنان وممثل له تجربته الشخصية وثقافته ومشواره الفني.

عمرو محمود ياسين: لن أتردد في العودة للتمثيل إذا جاءت فرصة مناسبة

وأكد السيناريست عمرو محمود ياسين، أن مسؤولية التمثيل كبيرة جدًا على الفنان الذي يقدم أدوارا مهمة، إلا أن مسؤولية المؤلف تكون أكبر بكثير من مسؤولية الممثل في أي عمل، قائلًا: "مسؤولية الكتابة أكبر وأشمل، يكون المؤلف مسؤولًا عن كل تفاصيل العمل من البداية حتى النهاية، بيصنع أي عمل من العدم".

وأشار، إلى أنه غير قادر على التمثيل بالتزامن مع الكتابة والتأليف خلال الفترة الحالية، منوهًا بأنه كان له الكثير من التجارب المميزة في التمثيل خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "أنا كان لي تجربة في كتابة النص والمشاركة وتجسيد دور في العمل، كالمشاركة في مسلسل نصيبي وقسمتك"، موضحًا أنه قام بتجسيد دور في العمل والكتابة في مرتين سابقتين.

وتابع: "أحب التمثيل جدًا، وأنا عضو في نقابة المهن التمثيلية، وإذا جاءت لي فرصة مناسبة فلن أتردد في العودة"، موضحًا أنه شارك في الأعمال التي استطاع التوفيق بين التأليف والتمثيل حينها.

عمرو محمود ياسين: اسم والدي عرقلني أحيانًا ولم يحالفنى الحظ في بداية مشوار الكتابة

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين، أن اسم والده النجم الراحل محمود ياسين كان له تأثير على مشواره الفني، موضحًا أنه وفر عليه الكثير من الوقت ومنحه فرصًا كبيرة، لكنه في الوقت نفسه كان عائقًا في بعض المواقف، حيث إن اسم والده تسبب في عدم مشاركته ورفض عمل ببعض الأعمال الفنية الدرامية أو السينمائية.

وقال: "بدأت مشواري الفني من خلال الكتابة للأعمال الدرامية والسينمائية، لكن لم يحالفني الحظ في البداية، فقررت خوض تجربة التمثيل"، مضيفًا أنه شارك في 25 مسلسلًا ومر بظروف صعبة في أول عمل له بسبب العديد من التفاصيل المعقدة.

وتابع: "اسمي حُذف من بعض المسلسلات بسبب فنانين مقربين جدًا من والدي ووالدتي"، موضحًا أنه لا يحمل مشاعر سيئة تجاه أي شخص، وأن الأمر ربما كان مجرد رؤية فنية من صُنّاع تلك الأعمال.

 

عمرو محمود ياسين: لا جدوى من تقديم سيرة ذاتية عن والدي.. تخلّدهم أعمالهم الفنية

وأكد السيناريست عمرو محمود ياسين، رفضه فكرة تقديم سيرة والده الفنان الراحل محمود ياسين في عمل فني، موضحًا أنه لا يرى أن ذلك سيكون ناجحًا، خاصة أن تجارب السيرة الذاتية للفنانين الكبار لم تحقق النجاح المتوقع.

وأوضح: أنه حتى سيرة الفنان الكبير أحمد زكي، لم تنجح بالشكل المطلوب، وأغلب تجارب السيرة الذاتية لم تحقق النجاح، وشوش الفنانين الكبار معروفة، مشيرًا إلى أن والده لم يكن يحبذ هذه الفكرة، ولم يتحدثا عنها مطلقًا في أي وقت سابق.

وتابع: "أنا شايف أن النجوم الكبار تخلّدهم أعمالهم الفنية، ولا نحتاج إلى تقديم سير ذاتية عنهم، إلا إذا كانت عن شخصيات غير معروفة للجمهور، ونجوم كبار في المجتمع ليس له ظهور على التلفزيون سيكون حينها فرص النجاح أكبر"، موضحًا أن اسم والده النجم الراحل محمود ياسين كان له تأثير على مشواره الفني، موضحًا أنه وفر عليه الكثير من الوقت ومنحه فرصًا كبيرة، لكنه في الوقت نفسه كان عائقًا في بعض المواقف.

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