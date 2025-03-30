مسلسل حكيم باشا الحلقة الأخيرة، مصطفى شعبان ينجح في مخططه ويعود للحياة البسيطة

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل حكيم باشا قيام حكيم بكشف مداخل ومخارج الجبل للضابط ،حتى يتمكن من القبض على تجار الآثار والإرهابيين، مقابل أن يصبح شاهد ملك في القضية.

وجاء ضمن أحداث الحلقة الأخيرة أمر برنسة لغزل بأن تطبخ لهم في ظل وجعها وقهرها على ابنها الذي تم قتله على يدهم، لذلك قررت غزل أن تضع لهم السم في الأكل حتى تقتلهم جميعا، وأكلت غزل من نفس الطعام وماتت معهم.

وكما جاء أيضًا ضمن الأحداث تسليم حكيم الآثار لفواز، بعد أن حول لهم الأموال على حسابه البيتكوين، ثم جاءت الشرطة وقبضت عليهم وعلى واصل الذهبي وغراب وجميع من كان في الجبل.

ويذهب حكيم إلى القصر لينتقم من أبناء عمه فيجدهم جميعا موتى على الأرض فيلقي سلاحه ويقرر ترك حياة الحرام، ويعمل في أرض والده.

وبعد مرور عدة سنوات، ظهر له ولدان ثم ظهرت لوما وهي حامل للمرة ثانية، وكذلك صفا كانت حامل أيضا في الولد الثاني، وأثناء عمله في الأرض وجد حكيم تمثالا أثريا فقرر إبلاغ الشرطة وقال حكيم لأولاده في نهاية الحلقة إن الحرام سهل بس الحساب صعب.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 29

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل حكيم باشا انهيار غزل عقب سماعها الزغاريد وهي حزينة على وفاة ابنها، وكانت ستحاول أن تتخلص من حياتها لولا تدخل لوما حيث أخذت السكين من يديها، بعدما كادت أن تقطع بها شرايين يديها حتى تنهي حياتها بسبب حزنها على ابنها.

وحاولت صفا التخفيف عن حكيم في فترة حزنه على وفاة ابنه، ولكن الحزن تضاعف بعدما تلقى حكيم خبر سيطرة أبناء عم شوشة على القصر واعتدائهم على رجال حكيم.

وكشفت لوما لحكيم أن نوح الصغير الذي توفى ليس ابنه، وأن برنسه وأخواتها هم من اتفقوا مع غزل والدكتور خاطر على تنفيذ المخطط لكي يقتنع حكيم بأن الولد هو ابنه بعد أن قاموا بتزوير التحاليل.

وأكدت الخالة حزينة على كلام لوما فقرر حكيم الذهاب لخاطر ومواجهته وكاد أن يقتله لولا تدخل ضابط الشرطة الذي طلب حكيم في القسم فطلب حكيم من شنب الذهاب بخاطر إلى القصر لحين عودته.

وعلمت برنسة باكتشاف حكيم السر فذهبت لغزل لتحكي لها ولكنها وجدت غزل وكأنها فقدت عقلها لرحيل ابنها، وانتهت الحلقة على رفض واصل ما قاله شقيقه غراب حول قتل والد حكيم وأكد عليه ألا يتخلص من حكيم إلا بعد أخذ المال الذي يتواجد بالجبل.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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