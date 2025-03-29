السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل لام شمسية الحلقة 14، نيللي تتذكر حادثة التحرش بها في طفولتها

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة 14، شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد السعدني، الكشف عما تعرضت له "نيللي" في طفولتها من تحرش، حيث تتذكر كل شيء عندما تذهب رفقة شقيقها لبيع شقة أسرتها بالإسكندرية.

مسلسل لام شمسية الحلقة 14

وخلال أحداث الحلقة، تلتقي نيللي بجارتها القديمة، ومن هنا تبدأ الأحداث بالكشف عن أسرار ماضية مؤلمة لنيللي، حيث تتذكر كيف كانت تلعب مع جارتها وزميلتها في غياب أسرتها ولكن جارتها التي كانت طرفًا في تلك الحادثة كانت قد نسيت ما حدث تماما.

وخلال الحلقة تبدأ محاكمة "وسام" بتهمة هتك عرض الطفل يوسف، غير أن التباين في أقوال الشهود أدى لتأجيل المحاكمة وسط تردد زوجته "رباب" في الشهادة ضده.

أبطال مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل لام شمسيه مسلسل لام شمسية الحلقة 14 أبطال مسلسل لام شمسية أمينة خليل لام شمسيه

الأكثر قراءة

تعذر رؤية هلال شوال فى سماء حلوان (فيديو وصور)

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

أحمد حجازي يسخر من حسام حسن بعد تصريحاته المثيرة

استطلاع هلال شوال من مرصد حلوان (بث مباشر)

مدحت العدل يرد على تصريحات حسام حسن: لا فهم ولا عقل

بعد غضب جماهير الزمالك، أول تعليق من حسام حسن على رغبته في انتقال زيزو للأهلي

خريطة فلسطين بجوار مفتي الجمهورية تتصدر مواقع التواصل بعد إعلان رؤية العيد

تشييع جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة ببنى سويف

منوعات

المزيد

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

ليتوانيا تسعى لانتشال جنود أمريكيين ابتلعهم مستنقع

عيد الفطر الإثنين فى هذه الدول، المغرب والهند وماليزيا الأبرز

قطر تعلن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم

تعرف على أسعار النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

الإفتاء تحسم جدل رؤية هلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، صحابي صار ثريا بدعاء سيدنا محمد له

فقه المرأة، ما حكم صيام من انقطع حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر؟ دار الإفتاء تجيب

مع الزاهدين، أبو بكر الطرطوشي الأندلسي نزيل الإسكندرية

المزيد
الجريدة الرسمية