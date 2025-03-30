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ثقافة وفنون

مسلسل لام شمسية الحلقة الأخيرة، المؤبد لوسام بتهمة هتك عرض "يوسف" بعد مفاجأة من رباب

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة الأخيرة، شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية" أحداثا مثيرة، حيث واصلت المحكمة سماع أقوال الشهود في واقعة تحرش "وسام" بالطفل يوسف، كما استمعت هيئة المحكمة للطفل الذي حكى ما جرى بينه وبين وسام تفصيلا وما تضمنه من هتك عرض بحقه. 

مسلسل لام شمسية الحلقة الأخيرة 

وضمن أحداث الحلقة، تؤجل المحكمة النطق بالحكم في القضية لجلسة لاحقة، غير أن والدة وسام وبعدما سمعت ما حكاه الطفل يوسف وما روته لها "رباب" زوجة وسام تنقلب عليه ولا تستقبله في منزلها حتى جلسة النطق بالحكم. 

وفي جلسة النطق بالحكم، تفاجيء رباب الجميع وتدخل لقاعة المحكمة حاملة اللاب توب الخاص بوسام، وتقدمه للقاضي والذي أمر وسام يفتحه، لتجد المحكمة عليه فيديوهات إباحية ومخلة، ليتأكد لديها السلوك غير السوي لوسام. 

وتقرر المحكمة في نهاية الحلقة، الحكم على وسام بالحبس المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل يوسف والتحرش به، وتوجه رسالة قوية للأسر بالحفاظ على أبنائها ومتابعتهم جيدا والقرب الدائم منهم لتقطع أي سلوكيات غير سوية قد تحدث تجاههم. 

وفي النهاية، يتم ترحيل وسام للسجن تحت أنظار ابنته زينة ووالدة وزوجته، وأمام أسرة يوسف. 

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