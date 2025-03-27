أخبار مصر: جريمتان تهزان مصر في ليلة القدر، إعلان تفاصيل طرح 400 ألف شقة، فضيحة بملف كأس العالم 2030، مفاجأة عن سعر الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

في ليلة القدر، أب يقتل 2 من أبنائه ويصيب الثالث بعصا خشبية في الغربية

أقدم رجل يدعى محمود الشهاوي، المعروف باسم “يوسف الشهاوي”، والبالغ من العمر 43 عامًا، على قتل اثنين من أطفاله مستخدمًا عصا خشبية، فيما أصاب الثالث إصابة خطرة استدعت نقله إلى مستشفى كفر الشيخ لتلقي العلاج وذلك في جريمة مروعة هزت قرية العتوة البحرية التابعة لمركز قطور بـ محافظة الغربية.

اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل طرح 400 ألف شقة

يعقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الخميس الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٥، للإعلان عن طرح ٤٠٠ ألف وحدة سكنية لمختلف شرائح المجتمع تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استشهاد الناطق باسم حركة "حماس" في قصف استهدف خيمة نزوحه شمال غزة

أفادت مصادر فلسطينية فجر اليوم الخميس، باستشهاد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوحه في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس ذروة الموجة الحارة، ليسود طقس حار على أغلب الانحاء وعلى السواحل الشمالية وعلى الجنوب، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فضيحة مبكرة واستقالة، تلاعب في ملف تنظيم كأس العالم 2030

كأس العالم 2030، قبل نحو 5 سنوات من البطولة، ضربت الفضائح مبكرًا كأس العالم 2030، المقرر إقامته في في إسبانيا والبرتغال والمغرب.

بعد "فضيحة سيجنال"، خرق أمني جديد يستهدف كبار المسؤولين الأمنيين في إدارة ترامب

كشف تحقيق لمجلة "دير شبيجل" الألمانية أن معلومات خاصة وحساسة لعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبحت متاحة على الإنترنت.

القبض على التيك توكر زياد تيتو مختبئا في الوايلي بتهمة التحريض على الفسق والفجور

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالتنسيق مع قوات مباحث مديرية أمن القاهرة في القبض على التيك توكر زياد تيتو في منطقة الوايلي، عقب تتبع مكانه اختبائه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وممارسة أفعال منافية للآداب، وبث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أسعار الذهب اليوم الخميس 2025.3.27، عيار 21 الآن يسجل رقم مفاجئ

سعر الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة.

اعتقال مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون خلال محاولته الفرار إلى خارج البلاد (صورة)

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بتوقيف مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون بعد صدور مذكرة توقيف من النائب العام في وزارة العدل السورية.

بعد قرار الأولمبية، أحمد شوبير يثير الجدل حول استكمال الأهلي الدوري بالناشئين (فيديو)

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة تتعلق بمقترح استكمال الأهلي مبارياته المتبقية في الدوري الممتاز لكرة القدم، بفريق للناشئين من مواليد 2005، بعد رفض اللجنة الأولمبية شكوى الأهلي ضد رابطة الأندية بشأن أزمة مباراة القمة مع الزمالك، التي تم احتسابها لصالح الأبيض بنتيجة 3-0.

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

أغرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الصين بتسويات جمركية مقابل موافقتها على بيع أنشطة منصة تيك توك في الولايات المتحدة.

ضربه بآلة حادة وقيده ثم صعقه بالكهرباء، أب يقتل نجله بطريقة بشعة في أطفيح

أقدم رجل مسن يبلغ من العمر 60 عامًا على قتل نجله بطريقة بشعة، مستخدمًا ماسورة حديدية للتعدي عليه، قبل أن يقوم بتقييده وصعقه بالكهرباء حتى فارق الحياة بدائرة مركز شرطة أطفيح، للانتقام من نجله الذي طرده لبيع منزله من أجل شراء مواد مخدرة.

نهى عابدين: اتخنت وجالي اكتئاب ومخرج "العتاولة" ما كلمنيش ولا اعتذر لي عن استبعادي بالجزء الثاني

نفت الفنانة نهى عابدين تعمد استبعادها عن الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2"، الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2025، قائلة:"الدور اللي قدمته في الجزء الأول خلص خلاص، فطبيعي لا أكون موجودة في الجزء الجديد".

الأضخم في تاريخ البلاد، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات بكوريا الجنوبية إلى 26 قتيلًا (فيديو)

أعلن رئيس إدارة الكوارث في سيول، اليوم الخميس، أنّ حرائق الغابات المستعرة منذ حوالى أسبوع في جنوب شرق كوريا الجنوبية والتي خلّفت 26 قتيلا حتى اليوم، أصبحت "الأضخم على الإطلاق" في تاريخ البلاد.

الشواهد ثابتة، رئيس لجنة الأندية بـ الأولمبية يكشف سر رفض شكوى الأهلي بشأن أزمة القمة

قال اللواء شريف القماطي، رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية، إن النادي الأهلي أكد أنه لم يطلب حكامًا أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك.

مجدي الهواري: مخرج كبير قال لي أحمد حلمي لا يصلح بطلا

أكد المخرج مجدي الهواري، أنه عايش نجوم الإخراج في عقود قديمة وجديدة وهناك جيل جديد ظهر بعدهم ولا يستطيع أن ينتقد أعمالًا حققت نجاحًا جماهيريًّا، موضحًا أن مهنة الفن تعتمد على الجمهور وهو من معايير النجاح.

مباريات اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المواجهات القوية في مختلف المسابقات والدوريات، أبرزها الدوري الإسباني والدوري الإماراتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.