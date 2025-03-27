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الأضخم في تاريخ البلاد، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات بكوريا الجنوبية إلى 26 قتيلًا (فيديو)

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في كوريا الجنوبية، فيتو

أعلن رئيس إدارة الكوارث في سيول، اليوم الخميس، أنّ حرائق الغابات المستعرة منذ حوالى أسبوع في جنوب شرق كوريا الجنوبية والتي خلّفت 26 قتيلا حتى اليوم، أصبحت "الأضخم على الإطلاق" في تاريخ البلاد.

وقال لي هان-كيونج إنّ "النيران تنتشر بسرعة. لقد بلغت مساحة الغابات المتضررة إلى 35,810 هكتارات، متجاوزة بأكثر من 12 آلاف هكتار المساحة التي تضررت من حريق الساحل الشرقي عام 2000، والذي كان الأكبر على الإطلاق"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف أنّ الحصيلة البشرية لضحايا هذه الحرائق بلغت حتى اليوم 26 قتيلا.

 واعتبر لي أنّ هذه الحرائق "تكشف مجدّدا الواقع القاسي لأزمة المناخ"، مشيرا إلى أنّ عاملي الجفاف الشديد والرياح العاتية زادت من حدّة الأضرار.

وقال "لقد كشف هذا الحريق مجددا الواقع القاسي لأزمة مناخية لم نشهد لها مثيلا من قبل"، مشيرا إلى أنّ مستوى الأمطار التي هطلت في المناطق المتضرّرة هذا الموسم لم يصل إلى نصف المعدّل الطبيعي.

كما أفادت وكالة "يونهاب"  أن أكثر من 37 ألف شخص تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة، وسط استمرار الجهود لاحتواء النيران التي تعرقلها الرياح العاتية والتضاريس الوعرة..

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة، هان دوك سو الحرائق بأنها "الأسوأ في تاريخ البلاد"، داعيا إلى بذل أقصى الجهود لمنع انتشارها.

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رئيس إدارة الكوارث في سيول حرائق الغابات كوريا الجنوبية ازمة المناخ الجفاف الشديد الرياح العاتية

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