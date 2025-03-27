الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

اعتقال مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون خلال محاولته الفرار إلى خارج البلاد (صورة)

الشرطة السورية، فيتو
الشرطة السورية، فيتو

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بتوقيف مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون بعد صدور مذكرة توقيف من النائب العام في وزارة العدل السورية.


ونشرت الصحيفة صورة لمذكرة بحث وقبض على حسون بعد تقديم شكوى ضده.

اعتقال حسون في مطار دمشق الدولي

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي السورية صورة للمفتي السابق، وقالت إنه تم اعتقال حسون في مطار دمشق الدولي قُبيل سفره وفراره إلى خارج البلاد.

وعقب إسقاط نظام الأسد تداول ناشطون صورًا يظهر فيها حسون في مدينة ستراسبورج الفرنسية، ما أثار تكهنات حول فراره إلا أن ذلك لم يكن صحيحًا حيث أكدت مصادر أن الصور ملتقطة عام 2007.

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صحيفة الوطن السورية مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون النائب العام في وزارة العدل السورية صفحات التواصل الاجتماعي السورية مطار دمشق الدولي نظام الاسد

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