اعتقال مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون خلال محاولته الفرار إلى خارج البلاد (صورة)

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بتوقيف مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون بعد صدور مذكرة توقيف من النائب العام في وزارة العدل السورية.



ونشرت الصحيفة صورة لمذكرة بحث وقبض على حسون بعد تقديم شكوى ضده.

اعتقال حسون في مطار دمشق الدولي

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي السورية صورة للمفتي السابق، وقالت إنه تم اعتقال حسون في مطار دمشق الدولي قُبيل سفره وفراره إلى خارج البلاد.

وعقب إسقاط نظام الأسد تداول ناشطون صورًا يظهر فيها حسون في مدينة ستراسبورج الفرنسية، ما أثار تكهنات حول فراره إلا أن ذلك لم يكن صحيحًا حيث أكدت مصادر أن الصور ملتقطة عام 2007.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.