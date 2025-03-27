الشواهد ثابتة، رئيس لجنة الأندية بـ الأولمبية يكشف سر رفض شكوى الأهلي بشأن أزمة القمة

قال اللواء شريف القماطي، رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية، إن النادي الأهلي أكد أنه لم يطلب حكامًا أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك.

وأضاف القماطي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "لجنة الأندية والهيئات والقيم هي لجنة تابعة للجنة الأولمبية، ويجب أن يترأسها عضو من أعضاء اللجنة الأولمبية، وهي مختصة بكل ما يعرض عليها من مشاكل تتعارض مع اللوائح".

وتابع:" ننظر الشكاوى من حيث تطبيق اللوائح، وسبق وأن تقدم اتحاد الكرة ولجنة الحكام في وقت سابق بشكاوى وتم النظر فيها".

وعن شكوى الأهلي قال: "الأهلي أرسل الشكاوى على مرحلتين، وطلب ضرورة وجود تنسيق بين الرابطة واتحاد الكرة حتى لا يتم إهدار حق الأندية، والشكوى الثانية كانت يؤكد أنه تضرر من قرار الرابطة، وأنه لم ينسحب من مباراة القمة".

وشدد: "طلبنا رد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، والرابطة أكدت صحة موقفها وأن الأهلي لم يطلب حكامًا أجانب، وأن الرابطة هي من طلبت حكامًا أجانب، ولجنة اتحاد الكرة أعلن وجود طاقم مصري".

وواصل: "الرابطة أكدت أنها طبقت اللائحة على الأهلي لأنه انسحب من المباراة، واتحاد الكرة أكد أن الأهلي لم يطلب حكام أجانب، والأهلي لم يقل في شكواه أنه طلب حكامًا أجانب، وإنما أكد أن الرابطة هي من طلبت".

وأكمل: "اللجنة ناقشت شكوى الأهلي، من حيث اللوائح وليس فنيًّا، ولم نناقش أي تفاصيل ولكن تم النظر في ردود الرابطة والاتحاد، ولم نرد على الأهلي على طلبه عقد جلسة استماع".

وزاد:" اللوائح والشواهد ثابتة، لذلك كان القرار سريع، ولم يحدث أي تواصل مع أي حجة للتأثير في قرارنا".

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