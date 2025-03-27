الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  اليوم الخميس ذروة الموجة الحارة، ليسود  طقس حار على أغلب الانحاء وعلى السواحل الشمالية وعلى الجنوب، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

 

حالة الطقس اليوم الخميس 27 مارس 2025، ذروة الموجة الحارة

حالة الطقس غدًا الخميس 27 -3- 2025 بوادي النطرون


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 24  ودرجة الحرارة العظمى 36

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى  36

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17  و درجة الحرارة العظمى 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى 38
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غد ا الخميس حالة الطقس اليوم الخميس درجات الحرارة اليوم الخميس درجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الخميس 27 مارس 2025، ذروة الموجة الحارة

72 ساعة عواصف قبل عيد الفطر.. الخميس ذروة الموجة الحارة.. تنكسر بدءا من السبت وانخفاض درجات الحرارة حتى 5 درجات مئوية.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية بهذه المحافظات

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة أيام عيد الفطر المبارك

العظمى بالقاهرة 36 مئوية، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة في مصر

تؤدى إلى انخفاض الرؤية، الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

في ليلة القدر، أب يقتل 2 من أبنائه ويصيب الثالث بعصا خشبية في الغربية

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

سعر السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض البلطي والجمبري وقفزة في المرجان وقشر البياض

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الخوخ 10 جنيهات وارتفاع الفراولة والكنتالوب

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 مارس 2025

فضيحة مبكرة واستقالة، تلاعب في ملف تنظيم كأس العالم 2030

منوعات

المزيد

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

معظمها دول عربية، كوريا الجنوبية تطبق فحصا صحيا صارما للقادمين من 18 دولة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 27 رمضان، رحيل الزعيم أحمد عرابي عن 70 عامًا بعد صراع مع المرض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية