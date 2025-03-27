مجدي الهواري: مخرج كبير قال لي أحمد حلمي لا يصلح بطلا

أكد المخرج مجدي الهواري، أنه عايش نجوم الإخراج في عقود قديمة وجديدة وهناك جيل جديد ظهر بعدهم ولا يستطيع أن ينتقد أعمالًا حققت نجاحًا جماهيريًّا، موضحًا أن مهنة الفن تعتمد على الجمهور وهو من معايير النجاح.

مجدي الهواري: مخرج كبير انتقد تعامل مع أحمد حلمي باعتباره بطلا

وأضاف مجدي الهواري، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن هناك مخرجين كبار كانوا يجلسون معه وينتقدون أعمالًا كوميدية مثل الناظر، لافتًا إلى أن هناك مخرجًا كبيرًا انتقد إنتاجه أول فيلم من بطولة النجم أحمد حلمي.

كواليس أول فيلم لـ أحمد حلمي من إخراج مجدي الهواري

وكشف مجدي الهواري، تفاصيل الواقعة قائلًا: "أول فيلم عملته لأحمد حلمي وقتها طارق العريان قال لي أنت بتضيع فلوسك وأحمد حلمي لا يصلح يكون بطلًا أوحد ولم أنظر إلى كلامه وأنتجت فيلم ميدو مشاكل وأحمد حلمي بقى نجم، ومش عيب أبدأ بفيلم بسيط يوصل للناس ولو أحمد حلمي ما عملش ميدو مشاكل ما كانش عمل آسف على الإزعاج".

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