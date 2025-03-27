فضيحة مبكرة واستقالة، تلاعب في ملف تنظيم كأس العالم 2030

كأس العالم 2030، قبل نحو 5 سنوات من البطولة، ضربت الفضائح مبكرًا كأس العالم 2030، المقرر إقامته في في إسبانيا والبرتغال والمغرب.

كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن في وقت سابق عن إقامة كأس العالم 2030، في إسبانيا والبرتغال والمغرب، وستكون تلك هي النسخة الثانية من البطولة التي يشارك فيها 48 منتخبا بعد مونديال 2026.

ويتضمن الملف الثلاثي المشترك إقامة المباريات على 11 ملعبا في إسبانيا، بجانب 6 ملاعب في المغرب و3 في البرتغال.

تلاعب في ملف مونديال 2030

وقدمت رئيسة اللجنة المنظمة في إسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030 ماريا تاتو استقالتها يوم الأربعاء، بعد اتهامها بالتلاعب بمعايير اختيار المدن المضيفة لصالح مدينة سان سيباستيان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية.

ويتضمن الملف الثلاثي المشترك إقامة المباريات على 11 ملعبا في إسبانيا، بجانب 6 ملاعب في المغرب و3 في البرتغال، وستكون هذه هي النسخة الثانية من البطولة التي تشارك فيها 48 منتخبا بعد مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء قرار استقالة توتو عقب تقرير نشرته صحيفة "إل موندو" الإسبانية، التي كشفت أن التصنيف المطلوب لاختيار المواقع المضيفة لمونديال 2030 تم تغييره لصالح ملعب "أنويتا" في مدينة سان سيباستيان، على حساب "بالايدوس" في مدينة فيجو.

وانتقد أبيل كاباييرو، عمدة فيجو، على منصة "X" هذا الأسبوع العملية قائلا: "في 25 يونيو 2024، كانت مدينة بالايدوس من بين 11 موقعا في إسبانيا، لكن في 27 يونيو تم تعديل القائمة".

وأضاف: "هذا أمر خطير للغاية، نطالبهم بأن يشرحوا لنا من قام بتغييرها، ولماذا، ووفقا لأي معايير".

أزمات وفضائح تعصف الاتحاد الإسباني لكرة القدم

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم واجه العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، فقد اضطر الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس لتقديم استقالته في سبتمبر 2023 عقب فضيحة القبلة القسرية للاعبة منتخب السيدات جينيفر هيرموسو خلال كأس العالم للسيدات، عقب تتويج إسبانيا باللقب في سيدني.

وتم إيقاف خليفته بيدرو روشا لاتخاذه قرارات خارج نطاق اختصاصه بعد توليه منصب الرئيس المؤقت، قبل أن يخلفه رافائيل لوسان في ديسمبر 2024.

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