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محافظات

في ليلة القدر، أب يقتل 2 من أبنائه ويصيب الثالث بعصا خشبية في الغربية

جريمة مروعة هزت
جريمة مروعة هزت قرية العتوة البحرية، فيتو

أقدم رجل يدعى محمود الشهاوي، المعروف باسم “يوسف الشهاوي”، والبالغ من العمر 43 عامًا، على قتل اثنين من أطفاله مستخدمًا عصا خشبية، فيما أصاب الثالث إصابة خطرة استدعت نقله إلى مستشفى كفر الشيخ لتلقي العلاج وذلك في جريمة مروعة هزت قرية العتوة البحرية التابعة لمركز قطور بـ محافظة الغربية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالواقعة.

 

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، فيما بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها وتبين مقتل محمد (8 سنوات) – طالب بالصف الثاني الابتدائي وشقيقته نادية (10 سنوات) – طالبة بالصف الرابع الابتدائي.

وتمكنت قوات الشرطة بـ محافظة الغربية من القبض على المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية جهودها لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة التي أثارت صدمة واسعة بين أهالي القرية.

ووفق المصادر الأمنية، فإن المتهم مسجل خطر في قضايا السرقة والبلطجة، وقد ارتكب جريمته البشعة بحق أبنائه الذين لا يتجاوز عمرهم 10 سنوات.

 

ووفق روايات أهالي القرية، اعتدى المتهم على طفليه بعصا خشبية بعد أذان العشاء وظل يضربهما داخل حمام المنزل بعصا خشبية حتى فقدا وعيهما تمامًا وفارقا الحياة.


وعقب سقوطهما أرضًا حمل الجثتين على مركبة تروسيكل وتوجه بهما إلى مستشفى كفر الشيخ العام، محاولًا إخفاء جريمته وتركهما وفر هاربا حتى تم ضبطه.

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