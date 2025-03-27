الخميس 27 مارس 2025
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عقارات

اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل طرح 400 ألف شقة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

يعقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الخميس الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٥، للإعلان عن طرح ٤٠٠ ألف وحدة سكنية لمختلف شرائح المجتمع تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعتزم الوزارة طرح 400 ألف شقة ضمن الإعلان الجديد، وتجري حاليا الوزارة حصر كامل للوحدات السكنية الجاهزة والمتاحة بالمدن الجديدة والمحافظات، وكذلك الوحدات الجاري تنفيذها سواء لمتوسطي ومحدودي الدخل.

ومن المقرر أن تضم شروط التقديم التالي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًّا مصري الجنسية.

-ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

-أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصًا معنويًا.

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.


 -ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

-يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا.
 
 - الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

_ سداد العميل لمبلغ مُقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية/الوحدات السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبـر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التى تقدم لحجزها.
 

والطرح المنتظر سيضم وحدات سكنية لمحدودي الدخل بمساحات 75 - 90 متر مربع ووحدات سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100 - 110 - 120 متر مربع والشقق كاملة التشطيب وبنظام التمويل العقاري والتقسيط حتى 20 سنة بفائدة مخفضة تتراوح ما بين 8 - 12 % للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

ومن المقرر أن يضم الطرح عددًا كبيرًا من المدن الجديدة ومنها حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة والسادات وأسوان الجديدة وسوهاج الجديدة وغيرها.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق العاشر من رمضان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى

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