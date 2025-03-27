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حوادث

ضربه بآلة حادة وقيده ثم صعقه بالكهرباء، أب يقتل نجله بطريقة بشعة في أطفيح

أب يقتل نجله في أطفيح،
أب يقتل نجله في أطفيح، فيتو

 أقدم رجل مسن يبلغ من العمر 60 عامًا على قتل نجله بطريقة بشعة، مستخدمًا ماسورة حديدية للتعدي عليه، قبل أن يقوم بتقييده وصعقه بالكهرباء حتى فارق الحياة بدائرة مركز شرطة أطفيح، للانتقام من نجله الذي طرده لبيع منزله من أجل شراء مواد مخدرة.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح المقدم محمد مختار، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي عن وقوع جريمة قتل داخل أحد المنازل، حيث أقدم عامل على قتل نجله الشاب بطريقة وحشية.

وكشفت التحقيقات تكشف الدافع وراء الجريمة

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث عثرت على جثة شاب يبلغ من العمر 30 سنة، عامل، مصابًا بتهشم في الرأس، ومقيد اليدين والقدمين، وعلى جسده آثار صعق كهربائي.

وكشفت التحريات الأولية أن الأب أقدم على قتل نجله انتقامًا منه، بعدما قام الضحية بطرده من المنزل قبل ثلاثة أيام، لرغبته في بيعه واستخدام الأموال لشراء المواد المخدرة.


بحسب التحريات، لجأ الأب بعد طرده إلى منزل صديق له، لكنه قرر العودة للانتقام، وعندما وجد نجله نائمًا، انهال عليه ضربًا بماسورة حديدية، ثم قيده بالحبال، وأحضر سلكًا كهربائيًّا وصعقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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مركز شرطة أطفيح المباحث الجنائية أطفيح

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