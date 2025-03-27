ضربه بآلة حادة وقيده ثم صعقه بالكهرباء، أب يقتل نجله بطريقة بشعة في أطفيح

أقدم رجل مسن يبلغ من العمر 60 عامًا على قتل نجله بطريقة بشعة، مستخدمًا ماسورة حديدية للتعدي عليه، قبل أن يقوم بتقييده وصعقه بالكهرباء حتى فارق الحياة بدائرة مركز شرطة أطفيح، للانتقام من نجله الذي طرده لبيع منزله من أجل شراء مواد مخدرة.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح المقدم محمد مختار، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي عن وقوع جريمة قتل داخل أحد المنازل، حيث أقدم عامل على قتل نجله الشاب بطريقة وحشية.

وكشفت التحقيقات تكشف الدافع وراء الجريمة

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث عثرت على جثة شاب يبلغ من العمر 30 سنة، عامل، مصابًا بتهشم في الرأس، ومقيد اليدين والقدمين، وعلى جسده آثار صعق كهربائي.

وكشفت التحريات الأولية أن الأب أقدم على قتل نجله انتقامًا منه، بعدما قام الضحية بطرده من المنزل قبل ثلاثة أيام، لرغبته في بيعه واستخدام الأموال لشراء المواد المخدرة.



بحسب التحريات، لجأ الأب بعد طرده إلى منزل صديق له، لكنه قرر العودة للانتقام، وعندما وجد نجله نائمًا، انهال عليه ضربًا بماسورة حديدية، ثم قيده بالحبال، وأحضر سلكًا كهربائيًّا وصعقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.