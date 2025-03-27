نهى عابدين: اتخنت وجالي اكتئاب ومخرج "العتاولة" ما كلمنيش ولا اعتذر لي عن استبعادي بالجزء الثاني

نفت الفنانة نهى عابدين تعمد استبعادها عن الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2"، الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2025، قائلة:"الدور اللي قدمته في الجزء الأول خلص خلاص، فطبيعي لا أكون موجودة في الجزء الجديد".

وأشارت إلى أنها تتعامل مع الأمر بشكل طبيعي ولا تشعر بأي استبعاد متعمد.

وعن علاقتها بالمخرج أحمد خالد موسى، أشارت نهى عابدين لبرنامج "أسرار" الذي تقدمه أميرة بدر، إلى أنها ما زالت جيدة، لكنها استغربت عدم تلقيها أي اتصال منه بشأن غيابها عن الموسم الثاني، مضيفة: "هو ما كلمنيش ولا حتى اعتذر لي، لكن الموضوع ليس مؤثرًا بالنسبة لي".

كما تطرقت الفنانة نهى عابدين عن تجربتها مع الاكتئاب النفسي وكيف مرت بهذه المرحلة الصعبة.

وقالت: “أنا فيه فترة في حياتي عانيت من الاكتئاب، وكان بسبب تراكمات من المشاكل، مهنية وشخصية، واتصدمت من ناس قريبة مني بسبب خيانتهم ليا، وفي الفترة دي خدت قرار الاعتزال، لأني كنت في حالة وحشة وبعدين تراجعت عنه، وأنا من الشخصيات اللي مبحبش أطلع أسراري على الملأ”.

وأضافت: الخيانة مش شرط تكون بين راجل وست، الخيانة ممكن تكون من صديقة قريبة، وتبقى أبشع ما يكون، وأنا لما أعاتب حد، دا معناه إنه غالي عندي، وأفضي اللي جوايا معاه عشان أعرف أكمل معاه، وكانت واحدة صاحبتي قريبة مني جدًّا، وضربتني في ظهري جامد وبوظت لي حياتي".

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