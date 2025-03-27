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رياضة

مباريات اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 والقنوات الناقلة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المواجهات القوية في مختلف المسابقات والدوريات، أبرزها الدوري الإسباني والدوري الإماراتي.

وتقام اليوم الخميس 27 يناير المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة × أوساسونا - 10 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

بني ياس × العروبة - 8 مساء

النصر الإماراتي × البطائح - 8 مساء

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا للسيدات

برشلونة × فولفسبورج - 7:45 مساء

تشيلسي × مانشستر سيتي - 10 مساء

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الدوري الإسباني الدوري الإماراتي برشلونة أوساسونا بني ياس

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