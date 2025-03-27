مباريات اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المواجهات القوية في مختلف المسابقات والدوريات، أبرزها الدوري الإسباني والدوري الإماراتي.

وتقام اليوم الخميس 27 يناير المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة × أوساسونا - 10 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

بني ياس × العروبة - 8 مساء

النصر الإماراتي × البطائح - 8 مساء

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا للسيدات

برشلونة × فولفسبورج - 7:45 مساء

تشيلسي × مانشستر سيتي - 10 مساء

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