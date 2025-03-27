مباريات اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 والقنوات الناقلة
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المواجهات القوية في مختلف المسابقات والدوريات، أبرزها الدوري الإسباني والدوري الإماراتي.
وتقام اليوم الخميس 27 يناير المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
برشلونة × أوساسونا - 10 مساء | بي إن سبورت 1
مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
بني ياس × العروبة - 8 مساء
النصر الإماراتي × البطائح - 8 مساء
مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا للسيدات
برشلونة × فولفسبورج - 7:45 مساء
تشيلسي × مانشستر سيتي - 10 مساء
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