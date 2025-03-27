بعد "فضيحة سيجنال"، خرق أمني جديد يستهدف كبار المسؤولين الأمنيين في إدارة ترامب

كشف تحقيق لمجلة "دير شبيجل" الألمانية أن معلومات خاصة وحساسة لعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبحت متاحة على الإنترنت.

وأوضحت المجلة أن من بين المعلومات المتاحة أرقام الهواتف المحمولة، وعناوين البريد الإلكتروني، وحتى كلمات مرور بعض الحسابات.

وقالت إن قائمة المتأثرين بالتسريبات تضمّ مستشار الأمن القومي مايك والتز، ومديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد، ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسث.

وأضافت: "من المرجح أن معظم الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني المتاحة للعامة لا تزال قيد الاستخدام من قبل الأشخاص المتضررين".

وأبرزت أن بعض المعلومات المسربة مرتبطة بحسابات المسؤولين الشخصية على "إنستجرام" و"لينكد إن" وأخرى بحسابات "واتساب" و"سيجنال".

وتابعت: "تكشف هذه المعلومات بالتالي عن ثغرة أمنية خطيرة أخرى في واشنطن لم تكن معروفة من قبل. وباستخدام هذه البيانات المتاحة للعامة، يمكن لأجهزة الاستخبارات المعادية اختراق اتصالات الأشخاص المتضررين من خلال استهداف أجهزتهم ببرامج التجسس".

في هذا الصدد، أوضح دونالد أورتمان، المتخصص في أمن المعلومات، أن "البيانات المسربة لكبار المسؤولين تمكن المهاجمين من إطلاق هجمات تصيد مقنعة واختراق الوصول إلى الأجهزة والخدمات المختلفة مثل البريد الإلكتروني وأدوات الدردشة أو باي بال".

وامتنع فريق "دير شبيجل" عن نشر البيانات الكاملة أو اختبار كلمات المرور لحماية الخصوصية، وأبلغ المسؤولين المعنيين، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من كشف مجلة "ذي أتلانتيك" عن خرق أمني آخر بعد إضافة رئيس تحريرها، جيفري جولدبرج عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة على "سيجنال" تضم كبار المسؤولين مثل نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الدفاع بيت هيجسيث.

وأتاح له ذلك الاطلاع على رسائل حول الاستعدادات لشن غارات جوية على الحوثيين في اليمن تم تنفيذها في 15 مارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.