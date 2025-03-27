بعد قرار الأولمبية، أحمد شوبير يثير الجدل حول استكمال الأهلي الدوري بالناشئين (فيديو)

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة تتعلق بمقترح استكمال الأهلي مبارياته المتبقية في الدوري الممتاز لكرة القدم، بفريق للناشئين من مواليد 2005، بعد رفض اللجنة الأولمبية شكوى الأهلي ضد رابطة الأندية بشأن أزمة مباراة القمة مع الزمالك، التي تم احتسابها لصالح الأبيض بنتيجة 3-0.

وقال “شوبير” عبر قناة "الأهلي" إن هناك رأي لخوض باقي مباريات الدوري بالناشئين، لكنه شدد على أنه يرفض هذا الرأي تماما، وأن التجربة أمام طلائع الجيش في كأس الرابطة كانت مريرة بالنسبة له ولكل أهلاوي، وأن الأهلي لا يخوض أي بطولة إلا بمظهره القوي، باستثناء بطولات أقل أهمية مثل كأس الرابطة، مؤكدا أن الدوري المصري يظل هدفا رئيسا للفريق.

موقف الأهلي من الإستمرار في الدوري أو الإنسحاب؟ شوبير يعلن رأيه الشخصي ويؤكد الأهلي لم يخسر المعركة #حارس_الاهلي pic.twitter.com/OHFO8ulqAu — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) March 26, 2025

وأوضح أنه رغم كل الظروف فإنه لا يزال أمام الأهلي سبع مباريات، وإذا تمكن من الفوز بها جميعا، فسيصبح "البطل الفعلي" للدوري.

وأضاف: "الأهلي لو كسب السبع مباريات، سيحسم موقفه في الدوري ويؤكد جدارته، كما أنه سيضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ويثبت أنه اتخذ موقفا حازما لكنه لا يزال يقاتل في الملعب".

وأشار شوبير إلى أن قرار استكمال الدوري يعود في النهاية إلى مجلس إدارة الأهلي، موضحًا أنه سيظل داعما للنادي في جميع الأحوال.

وواصل: "أحيانا بتخرج وأنت متعور بس بتقول مش مهم، أنا خلاص بدأت أحط نظام لكرة القدم في مصر".

وختم شوبير حديثه قائلًا: "أنا أعبر عن وجهة نظري الشخصية، ولا أمثل النادي في هذا الرأي، لكني أرى أن الأهلي عليه استكمال مبارياته المتبقية في الدوري، لأن ذلك سيؤكد للجميع أنه لا يزال رقمًا صعبًا في الكرة المصرية".



شوبير يطرح سؤال لجمهور الأهلي "الإنسحاب أم الاستكمال بالناشئين أم الإستمرار بالفريق الأول؟" #حارس_الاهلي pic.twitter.com/P9bmtG8EDv — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) March 26, 2025

وطرح أحمد شوبير سؤالًا على جمهور نادي الأهلي "الانسحاب من الدوري أم الاستكمال بالناشئين أم الاستمرار بالفريق الأول؟".

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