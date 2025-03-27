الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

استشهاد الناطق باسم حركة "حماس" في قصف استهدف خيمة نزوحه شمال غزة

الناطق باسم حركة
الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، فيتو

أفادت مصادر فلسطينية فجر اليوم الخميس، باستشهاد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوحه في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام: "استشهاد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع جراء قصف الاحتلال خيمته في جباليا البلد شمال غزة".

ولم يصدر تعليق من جانب حركة "حماس" حتى اللحظة على مقتل القانوع.

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