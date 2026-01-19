الإثنين 19 يناير 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي والإسباني

برايتون، فيتو
برايتون، فيتو
تقام اليوم الإثنين مباريات قوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية وأبرزها لقاء برايتون وبورنموث.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

برايتون ضد بورنموث الساعة 10:00 مساء - beIN Sports 1

الدوري الإسباني

 إلتشي ضد إشبيلية الساعة 10:00 مساء - beIN Sports 3

الدوري الإيطالي 

كريمونيزي ضد فيرونا الساعة 7:30 مساء - stc tv 

لاتسيو ضد كومو الساعة 9:45 مساء - stc tv

الرابطة التونسية المحترفة 

الاتحاد المنستيري ضد الترجي الرياضي الساعة 3:00 عصرا

دوري نجوم العراق

 النفط ضد الكهرباء الساعة 2:00 ظهرا

 الطلبة ضد الميناء الساعة 4:30 عصرا

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

