أخبار الحوادث اليوم، فنان شهير يحرر محضرا ضد 3 أشخاص لفرض إتاوات، حريق محيط مبنى بريد رمسيس، الأمن يكشف حقيقة إضراب نزلاء مركز للإصلاح والتأهيل
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
حملة أمنية فى أسيوط تضبط 35 ديلر مخدرات و70 سلاحا ناريا
شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
فنان شهير يحرر محضرا ضد 3 أشخاص لفرض إتاوات على مطعمه بأكتوبر
حرر فنان شهير محضرا ضد 3 أشخاص لفرض إتاوات وطلب مبالغ مالية منه، والتسبب فى مضايقات لزبائن مطعمه بمدينة 6 أكتوبر.
الداخلية تواصل توزيع وجبات إفطار على الصائمين ضمن مبادرة "معك في رمضان"
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها على المواطنين الصائمين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار، وكذا العمالة غير المنتظمة بمختلف المحافظات.
الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة جامعي الخردة اختطاف طفل بالإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو محاولة جامعي الخردة اختطاف طفل بالإسكندرية.
8 سيارات إطفاء تخمد حريق محيط مبنى بريد رمسيس (صور)
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل مخزن أدوية بمحيط مبنى هيئة البريد في منطقة رمسيس.
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام
نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الزعم بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام.
زوجة في دعوى طلاق: أعطى أمه فرن الخبيز لعمل كعك العيد من غير ميستأذني
لجأت زوجة لرفع دعوى طلاق للضرر، وإقامة جنحة تبديد ضد زوجها بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة واتهمته بالتصرف في منقولاتها دون إذن كتابي، بسبب قيام والدته بأخذ الفرن الخاصة بها، أثناء سفرها لمنزل عائلتها بالفيوم.
بـ 75 مليون جنيه، إحباط محاولة جلب حشيش وكوكايين وآيس لتوزيعها فى العيد بالإسماعيلية
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عناصر إجرامية شديدة الخطورة من جالبى المواد المخدرة بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر المبارك.
ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى مطروح
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة مطروح.
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