الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

 

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية،  جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الزعم بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام.

 

مصدر أمنى يكشف حقيقة اضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

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وأكد المصدر  الامني، أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

 

واشار المصدر،أن تلك المزاعم تأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات فى محاولة لإثارة إنطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة، وذلك بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

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