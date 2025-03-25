كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو محاولة جامعي الخردة اختطاف طفل بالإسكندرية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة جامعي الخردة اختطاف طفل بالإسكندرية

تابعت اجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الزعم بقيام بعض جامعى الخردة بمحاولة إختطاف طفل وإحداث إصابته بسلاح أبيض بالإسكندرية.



وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقي قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بلاغا من مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم، بتضرره من (عامل، وشقيقه - مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى على "نجله" بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسحجات وجروح بالجسم بسبب خلافات الجيرة.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكبا الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وكذا ضبط الشاكى لإدعائه الكاذب، وبمواجهته أقر بالإدعاء بقيام بعض جامعى الخردة بمحاولة إختطاف نجله لكسب إهتمام المسئولين بشكواه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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