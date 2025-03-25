فنان شهير يحرر محضرا ضد 3 أشخاص لفرض إتاوات على مطعمه بأكتوبر

حرر فنان شهير محضرا ضد 3 أشخاص لفرض إتاوات وطلب مبالغ مالية منه، والتسبب فى مضايقات لزبائن مطعمه بمدينة 6 أكتوبر.

وطالب الفنان “ م. ا ” فى بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقهم.

وقال مقدم البلاغ بأنه يمتلك مطعما فى مدينة 6 أكتوبر، ويحضر له مجموعة من الأشخاص لابتزازه والتسبب فى مضايقات له، للحصول على مبالغ مالية منه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ويقوم رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة، بالتحرى عن الواقعة وملابساتها وظروفها.

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