الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم مخدرات بـ 23 مليون جنيه

ضبط 3 عناصر إجرامية
ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات المخدرات ب 23 مليون جنيه

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 بمديرية أمن السويس؛ ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 250 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
 

ضبط 3 عناصر إجرامية  وبحوزتهم كميات المخدرات ب 23 مليون جنيه

 

وفي مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

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وفي مديرية أمن البحيرة؛ ضبط عنصر إجرامي، بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزته 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش.


تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 23,4 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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