الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

دخل عليا بمراته التانية، زوجة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها في أكتوبر

زوجة ترفع دعوي طلاق
زوجة ترفع دعوي طلاق ضد زوجها في اكتوبر،فيتو

تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، وكشفت الأسباب أمام قاضي الأسرة قائلة: "تزوج زوجي دون أن يعلنني بشكل رسمي، ودخل عليا بعد شهور من الواقعة وبيده زوجته، وطلب مني خدمتها وعندما رفضت مكوثها معي في نفس المنزل انهال عليَّ ضربا، وطردني خارج منزلي حتى يلبى أوامر زوجته".

وتابعت: "خلال سنوات زواجنا وقفت بجواره، أدخر أمواله، وتجارته تضاعفت، حتى في مرضه أنا من أشرفت على تجارته وحفظتها له لحين أن أجرى العملية الجراحية والتعافي، ولكنه بعد كل تلك المواقف التي جمعتنا تزوج وهجرني، وطردني في الشارع، وسلب كافة حقوقي.
وطالبت الزوجة محكمة الأسرة الحصول على كافة حقوقها، وقدمت مستندات تفيد بيسر حالة الزوج المادية وقائمة بممتلكاته، وإصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بها.

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بدعوي طلاق للضرر اكتوبر قاضي الأسرة محكمة الأسرة

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