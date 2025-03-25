ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى مطروح

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة مطروح.



اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال9 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات غسل الأموال، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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