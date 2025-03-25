بـ 75 مليون جنيه، إحباط محاولة جلب حشيش وكوكايين وآيس لتوزيعها فى العيد بالإسماعيلية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عناصر إجرامية شديدة الخطورة من جالبى المواد المخدرة بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر المبارك.



حشيش وكوكايين آيس والتوزيع فى العيد.. احباط محاولة جلب كوكتيل مخدرات فى الإسماعيلية بـ 75 مليون جنيه

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة قيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

حشيش وكوكايين آيس والتوزيع فى العيد.. احباط محاولة جلب كوكتيل مخدرات فى الإسماعيلية بـ 75 مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن، من ضبط 9 عناصر إجرامية بدوائر مراكز شرطة "القنطرة غرب، القنطرة شرق، أبوصوير"، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة إجماليها “ 230 كيلو جرام حشيش - كيلو جرام آيس – 15 كيلو جرام كوكايين - 100 ألف قرص مخدر لعقار تامول ”.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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