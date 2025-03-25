زوجة في دعوى طلاق: أعطى أمه فرن الخبيز لعمل كعك العيد من غير ميستأذني

لجأت زوجة لرفع دعوى طلاق للضرر، وإقامة جنحة تبديد ضد زوجها بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة واتهمته بالتصرف في منقولاتها دون إذن كتابي، بسبب قيام والدته بأخذ الفرن الخاصة بها، أثناء سفرها لمنزل عائلتها بالفيوم.

وقالت الزوجة في أسباب دعوها أمام قاضي الأسرة إنها تزوجت منذ 6 أشهر من زوجها، الذي تعرفت عليه كزوج صالونات.

وأضافت:" عند أول زيارة لعائلتي بالفيوم قام زوجي وولدته بالاستيلاء علي منقولاتي حيث فوجئت عقب عودتي بعدم وجود فرن الخبيز الخاصة بي وعندما سألته قال إن الفرن لدي والدته وانها استعارتها لخبير كعك العيد عليها".

وأشارت إلى أنه عندما عاتبته علي فعل ذلك دون استئذان تعدي عليها بالضرب وقام بطردها،الأمر الذي جعلها تلجاء لرفع دعوي طلاق للضرر ضده.

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