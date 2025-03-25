الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 35 ديلر مخدرات و70 سلاحا ناريا

المضبوطات
المضبوطات

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 23 قضية جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قرابة 4 كيلو جرام لمخدر الشابو – أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخدر الأفيون بحوزة 35 متهم "لـ 14 منهم معلومات جنائية".


كما ضبط 70 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن 15 بندقية آلية – 20 بندقية خرطوش – 35 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 68 متهم "لـ 12 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 486 حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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قطاع الأمن العام مديرية أمن اسيوط اسلحة نارية قضايا المخدرات الأسلحة النارية والذخائر الهاربين من تنفيذ الأحكام

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