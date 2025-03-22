ربة منزل في دعوى خلع ضد زوجها: متزوج عرفيا من عدة سيدات

تقدّمت سيدة في منتصف الثلاثينيات من عمرها بـ دعوي خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بـ جنوب الجيزة، كاشفةً عن أسباب قرارها بإنهاء حياتها الزوجية.

ووفقًا لتصريحات الزوجة أمام القاضي، فإن الدعوى لم تكن نتيجة للعنف الجسدي أو الإهمال المادي، بل بسبب اكتشافها أن زوجها يمارس الزواج العرفي بشكل متكرر مع نساء أخريات.

وأوضحت الزوجة أنها اكتشفت بالصدفة وجود علاقات نسائية متعددة لزوجها، وذلك عند إجراء مكالمة هاتفية من هاتفه المحمول، حيث ظهرت رسالة من سيدة تحوي كلمات خادشة للحياء، وبعد البحث في رسائل زوجها، تبين لها أنه متزوج عرفيا من عدة سيدات، حيث يقوم بالزواج من الفتاة التي تعجبه، ثم يطلقها بعد إقامة ليلة واحدة معها، مدعيًا أنه لا يرغب في إقامة علاقات محرمة.

وعند مواجهة الزوج بالأمر، أكد لها أنه يتزوج عرفيًا من النساء اللاتي تعجبهن، ولكنه لا يستمر في هذه العلاقات، قائلًا: «أنا مقدرش أعيش من غيرك». إلا أن الزوجة قررت إنهاء العلاقة الزوجية، وطلبت الطلاق، لكن الزوج رفض، مما دفعها إلى رفع دعوى الخلع.

وأضافت الزوجة: «رفضت التشهير به حفاظًا على طفليَّ، وقررت الخلع في هدوء» مؤكدة أنها تفضل إنهاء العلاقة بشكل قانوني وسليم دون اللجوء إلى فضح سلوكيات زوجها علنًا.

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