أخبار الحوادث اليوم: مصرع وإصابة 16 طالبا إثر انهيار سقف غرفة بالدقهلية.. القبض على 16 شخصا بتهمة التشاجر في قنا.. وحقيقة فيديو تلفيق قضية لمواطن بالشرقية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بطنطا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي أمام مدخل قرية دماط وعزبة خليل، في نطاق مركز قطور بـ محافظة الغربية.



القبض على 16 شخصا بتهمة التشاجر في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 16 شخصًا في واقعة المشاجرة التي نشبت بعد منتصف الليل بين مجموعة شباب في شارع الجميل بندر قنا.



إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة صدمتهم سيارة بجسر السويس

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة صدمتهم سيارة أعلى الطريق بمنطقة جسر السويس، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

مصرع وإصابة 16 طالبا إثر انهيار سقف غرفة دروس خصوصية بالدقهلية

لقي طفلان مصرعهما وأصيب 14 آخرون في حادث سقوط سقف غرفة دروس خصوصية بعزبة سمعان مركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.



مصرع شاب فى حادث تصادم بأبو النمرس

لقى شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل أعلى الطريق بمنطقة أبو النمرس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

أثناء تجهيز الإفطار، النيران تلتهم شقة سكنية في الغربية

شهدت منطقة المعلمات بمدينة المحلة الكبري بـ محافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية أثناء تجهيز الإفطار ما تسبب في حالة من الذعر بين سكان المنطقة.



إحالة أوراق المتهم بقتل عامل في المنوفية للمفتي

قررت جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إحالة أوراق المتهم بقتل شخص بسبب خلافات الجيرة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

مصرع وإصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بسوهاج

شهدت قرية الغنيمية بمركز البلينا بسوهاج حادث انقلاب ميكروباص كان يقل مجموعة من أهالي القرية عقب عودتهم من زيارة مريض في مستشفى سوهاج بالكوامل، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وقف دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي لحين الفصل في استئناف المخرج

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، وقف الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، بتهمة السب والقذف، لحين الفصل في الاستئناف المقدم من الأخير.



إصابة شخصين باختناق، التفاصيل الكاملة لحريق مصنع الكيماويات بالشرقية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية منذ قليل على حريق نشب فى مصنع كيماويات بطريق أبو سمران بمركز بلبيس فيما أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق وجرى تقديم الاسعافات اللازمة لهما بمحيط موقع نشوب الحريق.



حقيقة فيديو تلفيق قضية لمواطن بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بإلقاء القبض على مواطن وتلفيق قضية له بالشرقية دون وجه حق.



إصابة 12 مواطنا في حادث سير بطريق قنا قفط القصير

أصيب 12 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قفط القصير الطريق الصحراوي، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

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