الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية: نسعى لتحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم (صور)

جانب من لقاء محافظ
جانب من لقاء محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات المتعلقة بالمواطنين بعدد من القرى والمراكز والمدن ووضع الحلول، الفورية والعاجلة.

جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو

اللقاء الدوري لمحافظ الدقهلية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ،

واستمع "مرزوق" لمطالب واحتياجات مواطني الدقهلية المعروضة من خلال النواب كل في نطاق دائرته التي يمثلها وعلى مستوى المحافظة، وأكد أنه يلتقي بشكل دوري ومستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لوضع الحلول وتلبية المطالب لمواطني الدقهلية، مشيرا إلى حرصه الدائم على تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، من خلال كافة الأجهزة التنفيذية، وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

 

جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو

استمرار التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب

وفي هذا الصدد، أكد المحافظ استمرار التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل حل مشكلات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة والتي شملت الصحة والأوقاف والتربية والتعليم والري والصرف والطرق، المواقف، المرور، المواصلات، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الزراعة، التموين، النظافة، الشباب والرياضة، والتضامن.

 

الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذلون قصارى جهدهم في كافة القطاعات لتقديم وتيسير كافة الخدمات للمواطنين

وأشار اللواء "مرزوق" إلى أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذلون قصارى جهدهم في كافة القطاعات لتقديم وتيسير كافة الخدمات للمواطنين، بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق <a href=
جانب من لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فيتو

جاء لقاء محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب عبد الحليم التهامي مدير إدارة الإتصال السياسي بالمحافظة، والمهندسة ولاء حمزة وكيل إدارة الاتصال السياسي، ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة. 
 

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هذا ويأتي ذلك اللقاء الدوري تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالمحافظة، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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