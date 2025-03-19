مصرع شاب فى حادث تصادم بأبو النمرس

لقى شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل أعلى الطريق بمنطقة أبو النمرس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم أبو النمرس

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل أعلي الطريق بقرية القبابات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

حادث أبو النمرس اليوم

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل أعلي الطريق بأبو النمرس مما اسفر الحادث عن مصرع شب قائد المتوسيكل، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.، ورفعت أوناش المرور حطام الحادث بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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