إصابة شخصين باختناق، التفاصيل الكاملة لحريق مصنع الكيماويات بالشرقية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية منذ قليل على حريق نشب فى مصنع كيماويات بطريق أبو سمران بمركز بلبيس فيما أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق وجرى تقديم الاسعافات اللازمة لهما بمحيط موقع نشوب الحريق.

حريق مصنع كيماويات ببلبيس

وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع كيماويات بناحية عزبة خلف بطريق أبو سمران بمركز بلبيس ونتج عن الحريق حتى الآن إصابة شخصين بحالات اختناق، وجرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة لهما بمحيط موقع نشوب الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومين بقوات أمنية وعربات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتمركزت 6 سيارات إطفاء بمحيط موقع الحريق لإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى واستخدم رجال الحماية المدنية سلالم إطفاء هيدروليكية لتتبع الأدخنة التي ظهرت جراء الحريق وبدأ رجال الحماية المدنية فى عمليات تبريد لموقع الحريق لمنع تجدد اشتعال النيران فى المكان بعد ظهور أدخنة داخل المبنى.

السيطرة على حريق مصنع كيماويات بالشرقية

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسباب اندلاع الحرائق في المصانع والمخازن.. أبرزها الماس الكهربائي وتخزين المواد القابلة للاشتعال

تعد الحرائق في المصانع والمنشآت والمخازن من المشاكل الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ولتجنب هذه الحوادث، من الضروري فهم الأسباب الرئيسية لاندلاعها واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

السيطرة على حريق مصنع كيماويات بالشرقية،فيتو1

أسباب اندلاع الحرائق في المصانع والمنشآت:

ارتفاع درجات الحرارة والماس الكهربائي:

الماس الكهربائي: يحدث بسبب تلف الأسلاك أو المعدات الكهربائية أو الاستخدام غير الصحيح للأجهزة الكهربائية.

ارتفاع درجات الحرارة: يمكن أن يؤدي إلى اشتعال المواد القابلة للاشتعال، خاصة في الظروف التي تفتقر إلى التهوية الجيدة.

التخزين غير السليم:

التشوينات الزائدة: قد تؤدي إلى تراكم المواد القابلة للاشتعال بشكل مفرط، مما يزيد من خطر حدوث الحريق.

تخزين المواد سريعة الاشتعال: يجب تخزين المواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن المصادر المحتملة للحرارة أو النيران.

الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق:

نظام المراقبة والإنذار:

تزويد المنشآت بكاميرات مراقبة، وأجهزة إنذار الحريق، وأسطوانات إطفاء يدوية وآلية.

إجراءات الأمان الأساسية:

عدم إغلاق الأبواب أثناء التشغيل وفتحها عند انتهاء العمل.

استخدام زجاج مقاوم للنيران في النوافذ وتركه بدون أي عوائق.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناور والمصاعد.

تخزين المواد الخطرة:

تخزين المواد البترولية والقابلة للاشتعال بعيدًا عن مصادر النيران.

اختيار المواد المناسبة:

استخدام مواد بناء غير قابلة للاشتعال عند بناء المنشآت.

إجراءات الطوارئ:

التأكد من عدم وجود عوائق أمام المخارج.

تركيب فواصل وأبواب مانعة للدخان في مسالك الهروب.

توضيح مواقع المخارج وكيفية فتح الأبواب.

توفير إضاءة احتياطية في مخارج النجاة.

السيطرة على حريق مصنع كيماويات بالشرقية،فيتو2

روشتة للحماية من الحرائق:

التركيز على السلامة: تأكيد أن جميع المنشآت والمصانع تتبع اشتراطات الأمن والسلامة لتجنب الحرائق.

وسائل الإسعاف والإطفاء: توفير معدات الإطفاء والإسعاف في المصانع والمخازن، وتحديثها بانتظام.

الفصل بين الإنتاج والتخزين: يجب أن تكون مخازن المواد القابلة للاشتعال بعيدة عن أماكن الإنتاج.

الإضاءة الطارئة: التأكد من توفر مصدر إضاءة منفصل عن خطوط الكهرباء التي تدير الآلات لضمان سلامة العمال في حالة الطوارئ.

بتطبيق هذه التدابير، يمكن تقليل مخاطر الحريق بشكل كبير، مما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين استمرارية الإنتاج في المنشآت.

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