حريق هائل بمصنع كيماويات بالشرقية

نشب حريق هائل منذ قليل في مصنع كيماويات بمركز بلبيسفي محافظة الشرقية ونتج عن الحريق حتى الآن إصابة شخصين بحالات اختناق، وجرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة لهما بمحيط موقع نشوب الحريق وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه إلى موقع الحريق وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.

حريق مصنع كيماويات ببلبيس

وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع كيماويات بناحية عزبة خلف بطريق أبو سمران بمركز بلبيس ونتج عن الحريق حتى الان اصابة شخصين بحالات اختناق، وجرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة لهما بمحيط موقع نشوب الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومين بقوات أمينة وعربات إسعاف إلى مكان البلاغ، وجري الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

فيما يواصل رجال الحماية المدنية محاولاتهم للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

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