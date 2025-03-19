الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق هائل بمصنع كيماويات بالشرقية

حرائق محافظة الشرقية،فيتو
حرائق محافظة الشرقية،فيتو

نشب حريق هائل منذ قليل في مصنع كيماويات بمركز بلبيسفي محافظة الشرقية ونتج عن الحريق حتى الآن إصابة شخصين بحالات اختناق، وجرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة لهما بمحيط موقع نشوب الحريق وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه إلى موقع الحريق وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.

صحة الشرقية: حريق مستشفى القنايات نشب بإحدى غرف الإفاقة وتمكنا من إجلاء المرضى (صور)

حريق مصنع كيماويات ببلبيس

وكانت  غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع كيماويات بناحية عزبة خلف بطريق أبو سمران بمركز بلبيس ونتج عن الحريق حتى الان اصابة شخصين بحالات اختناق، وجرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة لهما بمحيط موقع نشوب الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومين بقوات أمينة وعربات إسعاف إلى مكان البلاغ، وجري الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

فيما يواصل رجال الحماية المدنية محاولاتهم للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حرائق محافظة الشرقية حوادث أجهزة الحماية المدنية بمحافظة الشرقية اخبارمحافظة الشرقية حريق مصنع كيماويات

مواد متعلقة

محافظ القليوبية: تكريم الأم المثالية تقديرا لمسيرة كفاحها وتضحياتها

موجة من الطقس السيئ والأمطار تضرب الإسكندرية (صور)

وزير الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون تشمل الذكاء الاصطناعي والبرمجة

وزير الاتصالات: التسجيل مفتوح في مبادرة الرواد الرقميون لكل الفئات العمرية

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% خلال فبراير

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

السيسي يوجه بتعزيز معايير الدقة والشفافية في قبول المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

الأكثر قراءة

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

الزمالك يستقر على تجديد عقد محمد السيد 5 مواسم

قبل انتهاء العمل بها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية المطبقة

وزير الاتصالات: التسجيل مفتوح في مبادرة الرواد الرقميون لكل الفئات العمرية

منوعات

المزيد

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

المزيد

خدمات

المزيد

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 130 جنيها للتر

المزيد

انفوجراف

فيها ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

معجزات الرسول، سعد بن أبي وقاص صار مستجاب الدعوة بعد يوم القادسية

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية