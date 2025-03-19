أثناء تجهيز الإفطار، النيران تلتهم شقة سكنية في الغربية

شهدت منطقة المعلمات بمدينة المحلة الكبري بـ محافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية أثناء تجهيز الإفطار ما تسبب في حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ الغربية بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

وأفاد شهود عيان بأن الحريق اندلع بشكل مفاجئ، مما استدعى استجابة سريعة من الحماية المدنية وتمكنت فرق الإطفاء، بعد جهود مكثفة، من إخماد النيران والحد من الأضرار.

تم تحرير محضر بالواقعة وتواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

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