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حوادث

الحزن يخيم على قرية الغنميمية

مصرع وإصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بسوهاج

مصرع وإصابة 11 شخصا
مصرع وإصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بسوهاج، فيتو

شهدت قرية الغنيمية بمركز البلينا بسوهاج حادث انقلاب ميكروباص كان يقل مجموعة من أهالي القرية عقب عودتهم من زيارة مريض في مستشفى سوهاج بالكوامل، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث ميكروباص بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من إدارة النجدة لتأمين الطريق تفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أثناء عودة المواطنين المذكورين من سوهاج إلى بلدتهم قرية الغنيمية بمركز البلينا مروري بطريق مصر - أسوان الصحراوي.
 

ونتج عن الحادث وفاة كلٍ من: محمود محمد عبد السلام وتم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي ومحمد عبد الحميد عمر ورمضان عبد العزيز أحمد فرغل وعبد الرحيم محمود عمران جميعهم من ناحية قرية الغنيمية، وتم نقل الجثث إلى  مستشفى الكوامل تحت تصرف النيابة العامة.  
 

والمصابون 7 هم كلٌ من: محمد السيد محمد وعلى حسن على حسن وتم نقلهما إلى مستشفى الكوامل وعمرومحمد صديق ومعتصم أحمد عبد الباسط ومحمد عبد العال توفيق وحسين على محمد وعبد الرحمن محمد خلف، جميعهم من ناحية قرية الغنيمية، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي بمشاركة 8 سيارات أسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة. 
 

 

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اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج طريق الصحراوي الغربي سيارة ميكروباص مستشفي فرشوط المركزي مدير أمن سوهاج صحراوي الغربي

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