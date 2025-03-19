تفحم سيارة نقل داخل ورشة دوكو في الغربية

اندلع حريق هائل داخل إحدى ورش الدوكو بقرية الدلجمون بمدينة كفر الزيات بـ محافظة الغربية مما أسفر عن تفحم سيارة نقل بالكامل، بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالورشة نفسها.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق داخل ورشة دوكو.

الواقعة

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدينة بـ محافظة الغربية وتبين أن الحريق نشب أثناء وجود السيارة داخل الورشة لأعمال الدهان، حيث يُرجح أن تسرب مواد قابلة للاشتعال أو حدوث ماس كهربائي قد يكون السبب في اندلاع النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة.

وأكد شهود عيان أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، فيما لم يُسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، ولكن الخسائر المادية كانت كبيرة.

من جانبها، بدأت الجهات المختصة في التحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة للحريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد حجم الأضرار.

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