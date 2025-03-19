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حوادث

القبض على 16 شخصا بتهمة التشاجر في قنا

القبض على 16 شخصا
القبض على 16 شخصا بتهمة التشاجر في قنا، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 16 شخصًا في واقعة المشاجرة التي نشبت بعد منتصف الليل بين مجموعة شباب في شارع الجميل بندر قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا يفيد بنشوب مشاجرة بالأحجار وأعمال شغب في شارع الجميل بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة والقبض على 16 شخصًا متهمين وتبين أن سبب الاشتباكات خلافات على محل بين طرفين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا مديرية أمن قنا قنا أمن قنا بعد منتصف الليل

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