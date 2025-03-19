ضبط 3 مالكى محلات لحيازتهم كميات كبيرة من الإكسسوارات العسكرية المختلفة فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 ملاك لمحلات "كماليات السيارات" وبحوزتهم عدد من الشارات والإكسسوارات والرتب والشعارات والبادجات الأميرية المختلفة.

جرائم الاتجار بالملابس والإكسسوارات الأميرية

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالملابس والإكسسوارات الأميرية دون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية.

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